Капитан "Барыса" Даррен Диц спел на казахском

Во время победного матча.

Капитан ХК "Барыс" Даррен Диц спел во время матча плей-офф КХЛ, сообщает zakon.kz.

Диц в чапане исполнил песню "Көзімнің қарасы", написанную на стихи Абая. 1 марта "Барыс" разгромил в стартовом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0.

Второй матч "Барыса" и "Метталурга" пройдет 3 марта в Нур-Султане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Abai175 ???????? Публикация от BarysFans (@barysfans_official) 1 Мар 2020 в 4:29 PST

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