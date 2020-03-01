Капитан "Барыса" Даррен Диц спел на казахском
Во время победного матча.
Фото : Кадр из видео1 марта 2020, 20:31
Капитан ХК "Барыс" Даррен Диц спел во время матча плей-офф КХЛ, сообщает zakon.kz.
Диц в чапане исполнил песню "Көзімнің қарасы", написанную на стихи Абая. 1 марта "Барыс" разгромил в стартовом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0.
Второй матч "Барыса" и "Метталурга" пройдет 3 марта в Нур-Султане.
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