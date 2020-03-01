Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Капитан "Барыса" Даррен Диц спел на казахском

Во время победного матча.

Фото : Кадр из видео1 марта 2020, 20:31

Капитан ХК "Барыс" Даррен Диц спел во время матча плей-офф КХЛ, сообщает zakon.kz.

Диц в чапане исполнил песню "Көзімнің қарасы", написанную на стихи Абая. 1 марта "Барыс" разгромил в стартовом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0.

Второй матч "Барыса" и "Метталурга" пройдет 3 марта в Нур-Султане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Abai175 ????????

Публикация от BarysFans (@barysfans_official) 1 Мар 2020 в 4:29 PST


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты