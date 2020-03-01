Трогательный социальный ролик запустили в Казахстане ко Дню благодарности

Ролик, рассказывающий о людях, которые получили благотворительную помощь через различные социальные проекты.

Ежегодно 1 марта в Казахстане отмечается как День благодарности. Этот праздник призывает людей выражать благодарность своим близким и всем окружающим. Этот день символизирует доброту и открытость, выражение благих намерений по отношению друг к другу.

Специально ко Дню благодарности, Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" запустил социальный ролик, рассказывающий о людях, которые получили благотворительную помощь через различные социальные проекты.

Этим роликом мы хотели сказать "спасибо" всем нашим благополучателям, партнерам, благодаря которым и ради которых мы создаем наши проекты. За время нашей работы мы преодолели миллионный рубеж. Более 1 000 000 человек стали нашими бенефициарами и получили благотворительную помощь. Все они – простые граждане из самых разных уголков нашей страны. Нам важно, чтобы помощь получил каждый человек, который в ней нуждается, - говорит Дияс Азбергенов, генеральный директор Фонда "Samruk-Kazyna Trust".

Фонд "Samruk-Kazyna Trust" реализует социально-значимые и благотворительные проекты от лица всей группы компаний АО "Самрук-Қазына". Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются помощь людям и сообществам в социальном и медицинском секторе, развитие человеческого потенциала, реализация региональной программы социальных инвестиций.

Так, Фонд совместно с партнерами реализует такие проекты, как "Подари детям жизнь", благодаря которому дети с тяжелыми диагнозами, неизлечимыми в Казахстане, могут получить лечение за рубежом. Проект "Здоровые дети" направлен на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП в специальных реабилитационных центрах.

Кроме того, Фонд работает над развитием инклюзивного общества в нашей стране: в рамках проекта "Разные-Равные", в Казахстане открыто 11 Кабинетов психолого-педагогической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями и еще 9 Ресурсных центров инклюзивного образования на базе средних школ.

Проект "Медицинские поезда" охватывает медицинской помощью жителей отдаленных станций нашей страны, имеющих проблемы с доступом к врачебной помощи. Только в 2019 году два медпоезда объехали свыше 270 станций и обследовали более 67 000 казахстанцев.

Уже 5 лет Фонд реализует проект "Жеңіс", направленный на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В рамках проекта, волонтеры на постоянной основе посещают ветеранов и оказывают социально-бытовую помощь.

Фонд "Samruk-Kazyna Trust" активно развивает и социальное предпринимательство через проект "Әрекет". Благодаря этому, 25 некоммерческих организаций страны сегодня поступательно рещают социальные проблемы населения как в регионах, так и вкрупнвх городах посредством предпринимательского подхода.

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