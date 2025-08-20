#АЭС в Казахстане
События

В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям

соцпомощь детям, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 23:44 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Ко Дню Конституции, который отмечается 30 августа, в Шымкенте оказывается единовременная социальная помощь детям из социально уязвимых категорий, сообщает Zakon.kz.
  • Дети с инвалидностью получат выплату в размере 5 МРП (19 660 тенге). По данным городского филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан", в список включены 8 323 ребенка.
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат выплату в размере 20 МРП (78 640 тенге). В перечень включены 673 ребенка, предоставленный управлением образования.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Такая поддержка в Шымкенте предоставляется накануне различных праздничных дат. В прошлом году единовременные выплаты были приурочены к Наурызу, в этом году – к Дню Конституции.

Для получения пособия обращаться в государственные органы не требуется. Перечисления проводятся автоматически:

  • для детей с инвалидностью – на социальные счета их матерей;
  • для детей-сирот – на счета законных опекунов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

При этом важно учитывать, что единовременная помощь выплачивается только при наличии регистрации в Шымкенте в базе государственных пенсионных выплат. В случае, если семья переехала или сменила временную регистрацию на другой регион, начисление не производится. Поэтому родителям детей с особыми потребностями рекомендуется проверить актуальность регистрации.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
