В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям

Ко Дню Конституции, который отмечается 30 августа, в Шымкенте оказывается единовременная социальная помощь детям из социально уязвимых категорий, сообщает Zakon.kz.

Дети с инвалидностью получат выплату в размере 5 МРП (19 660 тенге). По данным городского филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан", в список включены 8 323 ребенка.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат выплату в размере 20 МРП (78 640 тенге). В перечень включены 673 ребенка, предоставленный управлением образования.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Такая поддержка в Шымкенте предоставляется накануне различных праздничных дат. В прошлом году единовременные выплаты были приурочены к Наурызу, в этом году – к Дню Конституции.

Для получения пособия обращаться в государственные органы не требуется. Перечисления проводятся автоматически:

для детей с инвалидностью – на социальные счета их матерей;

для детей-сирот – на счета законных опекунов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

При этом важно учитывать, что единовременная помощь выплачивается только при наличии регистрации в Шымкенте в базе государственных пенсионных выплат. В случае, если семья переехала или сменила временную регистрацию на другой регион, начисление не производится. Поэтому родителям детей с особыми потребностями рекомендуется проверить актуальность регистрации.