Ученый назвал истинную причину черного смога и наводнений в Алматы

Нынешнее критическое состояние экологии стало результатом нарушения баланса.

Одной из главных проблем Алматы была и остается плохая экология, а также затопление нижней (северной) части мегаполиса во время участившихся тропических ливней весной и летом. Разработчики проекта нового Генплана города назвали главную причину экологических проблем и предложили свой вариант решения проблемы, передает zakon.kz.

Один из разработчиков "Корректировке генерального плана развития территории Алматы на 2020-2030 годы", заместитель директора ТОО “Алматыгипрогор-1” Алтай Сатыбалдиев отметил, что нынешнее критическое состояние экологии стало результатом нарушения баланса.

Наиболее активно застроен центр города, он сильно заасфальтирован, сейчас это пятно стало пробкой на пути движения воздушных масс.

Увеличение площадей асфальта привело к тому, что здесь на территории города возникает конус тепла. Это приводит к тому, что в зимний период появляется температурная инверсия, из-за этого у нас над городом возникает такой "черный блин", который мы наблюдаем в зимний период – холодный воздух, находящийся в приземном слое, не поднимается вверх, потому что выше еще более холодный воздух не дает возможности ему рассеиваться в атмосфере. При нашей интенсивной солнечной радиации добавляется то, что этот смог начинает превращаться в фотохимический смог, - сказал Алтай Сатыбалдиев.

Ученый напомнил, что город находится в межгорной котловине, и проблема экологии существовала еще до установления советской власти.

Была даже поговорка: "Город Верный - воздух скверный". Атмосфера в городе никогда чистой не была. В 60-е, 70-е года, когда не было газификации, море индивидуальной застройки, печное отопление, более тысячи котельных топили углем, дровами, в зимний период смог был, но не такой катастрофический, как сейчас, - отметил ученый.

По его словам, в 80-е годы транспорта в тогда еще Алма-Ате было немного, основными источниками загрязнения являлись ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, многочисленные котельные, все работали на угле, но такой катастрофы, как сейчас, не было.

Та ситуация, к которой мы пришли, произошла из –за того, что долгое время приоритет отдавался транспорту. Сейчас в городе зарегистрировано свыше 540 тыс. единиц автотранспорта, порядка 240 тыс. транспорта заезжает в город. Таким образом, у нас 800 тыс. машин, это 800 тыс. маленьких котельных, которые коптят ежечасно, по нашим расчетам, порядка 80% в среднем всех выбросов - от транспорта. В добавление к этому ситуация осложнена климатическими особенностями, частый штиль в зимний период, безветрие, мы наблюдаем тяжелый смог, - констатировал Сатыбалдиев.

Для решения проблемы в новом Генплане предложили уменьшить количество личного автотранспорта, разместив в трех направлениях перехватывающие транспортно-пересадочные узлы. Это не позволит полностью избавиться от въезжающего транспорта, но есть шанс значительно сократить его количество. Параллельно с этой мерой разработчики Генплана на 2020-2030 годы рекомендуют всемерно создавать новые системы транспорта, развивать БРТ, электротранспорт, построить новый трамвай-ЛРТ, чтобы создавать препятствия для передвижения личного транспорта.

Это болезненная тема, мы это понимаем, но в то же время в городе должен быть достигнут баланс интересов, кто-то должен чем-то поступиться. В Европе и США с такими проблемами в 70-е годы уже сталкивались, там находили институциональные, технические решения, введение новых видов транспорта и создание приоритета для общественного транспорта создает препятствие для личного автотранспорта, за счет этого уменьшается число личного транспорта, - сказал он.

Еще одна проблема – в центральной части избыточное количество хороших дорог, но в периферии практически нет магистралей. Люди хотят ехать по улицам с хорошим качеством дорог, все едут в центр, и загрязнение центральной части из-за этого намного выше.

Увеличение площади асфальтовых поверхностей привело к тому, что у нас сейчас поверхностные воды перестали впитываться в почву, и массово, учитывая, что на севере более крутое падение рельефа, 3-3,5% до 5%, вся эта масса воды попадает на ту территорию и происходят подтопления, - добавил ученый.

Также в предлагаемой корректировке Генплана предполагается увеличение площади зеленых насаждений.

Сейчас на 1 жителя Алматы приходится менее 6 кв метров зелени, в советское время было 9 кв м. В Генплане мы предлагаем увеличить общую площадь зеленых насаждений с 1 до 3 тыс. га, то есть на каждого жителя должно приходится до 16 кв. м зеленых насаждений, - добавил Сатыбалдиев.

Сейчас Генплан дополняется, презентуется на различных площадках, ожидается, что общественные слушания по новому Генплану должны состоятся ближе к осени, после чего должен быть утвержден, согласно законодательству.

Альберт Ахметов

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