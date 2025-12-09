Дождь в Алматы "смыл" смог: экологи объяснили причину черных пятен на одежде

Алматинцы в социальных сетях стали жаловаться на то, что после дождя, прошедшего 8 декабря, на светлой одежде остались черные пятна. Экологи прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В Threads опубликовали снимки одежды, на которой отчетливо видны черные пятна.

"Дождь в Алматы. Я такое вижу впервые. Просто окрасилась кофта в черные пятна, и они не отстирываются", – подписала пользователь фото.

Фото: Threads/ainur_argancheyeva

Фото: Threads/annimyun

В Республиканском государственном учреждении (РГУ) "Департамент экологии по Алматы" объяснили, что в последние недели в городе долго не было осадков.

"Из-за этого в атмосфере скопилось повышенное количество загрязняющих веществ – пыли, сажи, выбросов автотранспорта и промышленных предприятий. Безветренная и инверсионная погода способствовала их накоплению в приземных слоях воздуха. Вчерашний дождь стал первым после продолжительного сухого периода, и, как так называемый "первый очищающий дождь", смыл из воздуха значительное количество этих частиц. Во время осадков капли дождя улавливают пыль и сажу, находящиеся в атмосфере, и переносят их на землю. Поэтому на светлой одежде, окнах или кузовах автомобилей можно заметить темные следы – это нормальное физическое явление. Такое явление можно назвать "грязным дождем" или "дождем с примесью сажи", – пояснили в департаменте.

Там отметили, что это не значит, что дождь токсичен, но указывает на высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, особенно мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10.

"Дождь действительно смывает из атмосферы загрязняющие вещества – это научно подтвержденный процесс, называемый "влажным осаждением". Темные пятна образуются из-за осевших частиц пыли, сажи и автомобильных выбросов, попавших в дождевые капли. Если бы дождь был химически опасным или кислым, наблюдались бы характерные признаки – запах, коррозия металлов, ожоги на листьях растений и т. д. В данном случае этого не отмечено", – продолжили в департаменте.

Отмечается, что появление темных пятен на одежде – это результат вымывания из атмосферы накопившихся частиц пыли и сажи первым дождем. Это природное явление, но оно служит индикатором повышенного уровня загрязнения воздуха в Алматы.

Информацию дополнили в филиале "Казгидромета" по Алматы и Алматинской области. Там сообщили, что в течение последнего месяца в городе был выраженный смог и повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

"Филиалом регулярно выпускались прогнозы о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению в приземном слое воздуха взвешенных частиц и других загрязняющих веществ. Из-за длительного отсутствия осадков в атмосфере накапливались частицы пыли, сажа и иные аэрозоли. Во время дождя капли воды, проходя через загрязненные воздушные массы, действуют как естественный фильтр, собирая на своем пути мелкодисперсные частицы. При повышенной концентрации таких частиц дождевые капли могут приобретать мутный или грязный оттенок, а также оставлять следы на поверхностях", – указано в комментарии.

Подобное явление, по словам экспертов, связано с очищением воздуха от накопленных загрязнений и не является редкостью в условиях длительных периодов смога.

"Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на постоянной основе, и в случае выявления превышений по отдельным загрязняющим веществам информация оперативно публикуется на официальном сайте РГП "Казгидромет". На данный момент официальных данных о высоком и экстремально высоком загрязнении атмосферного воздуха не зафиксировано", – дополнили в "Казгидромете".

Там заверяют, что воздух Алматы находится под постоянным наблюдением. В городе работает 16 стационарных постов мониторинга, которые позволяют оперативно отслеживать изменения качества воздуха. Актуальные данные можно получить через мобильное приложение AirKz и на сайте AirKaz.org.

Алматинцев ранее предупредили о том, что прогнозируемые в городе осадки буквально смоют смог в городе.