Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Порно на масленичных гуляниях мог показать парень нетрадиционной ориентации

Полиция утверждает, что он дал признательные показания.

Фото : mash2 марта 2020, 09:38

Стали известны подробности инцидента с прокруткой порноролика уличном мониторе во время масляничных гуляний в Михайловском районе России, передает zakon.kz.

Как пишет primpress.ru, за этот поступок задержан бывший сотрудник местного Дома культуры, его подозревают в размещении порноролика на уличном мониторе на центральной площади во время празднования Масленицы.

Ранее стало известно, что следственное управление МВД России ищет ответственного за публичное размещение непотребного видео на экране здания администрации Михайловского района. Подозреваемого нашли и задержали.

СМИ сообщает, что, по предварительной информации, видео разместил молодой человек нетрадиционной ориентации. Полиция утверждает, что он дал признательные показания.

По сообщению телеграм-канала mash, Егору Е. 18 лет. Он учится он в сельхозакадемии Уссурийска. До 2019 года неофициально подрабатывал в администрации Михайловского района по делам культуры. Потом поссорился с начальством и его уволили. И теперь студент таким образом решил отомстить. Подключился по вайфаю к комьютеру и вывел на медиапанно видеоролик.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты