Порно на масленичных гуляниях мог показать парень нетрадиционной ориентации

Полиция утверждает, что он дал признательные показания.

Стали известны подробности инцидента с прокруткой порноролика уличном мониторе во время масляничных гуляний в Михайловском районе России, передает zakon.kz.

Как пишет primpress.ru, за этот поступок задержан бывший сотрудник местного Дома культуры, его подозревают в размещении порноролика на уличном мониторе на центральной площади во время празднования Масленицы.

Ранее стало известно, что следственное управление МВД России ищет ответственного за публичное размещение непотребного видео на экране здания администрации Михайловского района. Подозреваемого нашли и задержали.

СМИ сообщает, что, по предварительной информации, видео разместил молодой человек нетрадиционной ориентации. Полиция утверждает, что он дал признательные показания.

По сообщению телеграм-канала mash, Егору Е. 18 лет. Он учится он в сельхозакадемии Уссурийска. До 2019 года неофициально подрабатывал в администрации Михайловского района по делам культуры. Потом поссорился с начальством и его уволили. И теперь студент таким образом решил отомстить. Подключился по вайфаю к комьютеру и вывел на медиапанно видеоролик.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!