Информация была некорректная - МИД о включении Казахстана в список стран с коронавирусом

Казахстан в числе стран, граждане которых могут получить визы по прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту.

Первый вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев объяснил информацию о запрете казахстанцам посещать Саудовскую Аравию, передает корреспондент zakon.kz.

"Изначально, информация, которая была в СМИ, была некорректной. В списке, который был опубликован, было всего 7 стран. Хотя на самом деле ограничения касались 21 страны. Казахстан был указан в числе семи стран, которые вошли в число 49 стран, граждане которых могли получить визы по прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту", — сказал Нурышев на пресс-конференции в правительстве.

Он отметил, что граждане оставшихся 14 стран обязаны оформить визы и только после этого приезжать в Саудовскую Аравию.

Информация была некорректная, она распространилась, получилось, как будто у нас есть коронавирус и из-за этого были ограничения, — добавил вице-министр.

Что касается таких стран, как Иран и Южная Корея, то, по его словам, в них на сегодняшний день находится более 34 тыс. наших граждан, но, несмотря на ухудшающуюся эпидемситуацию, вопрос об эвакуации не ставится.

По Ирану и Южной Корее: в Иране находятся 170 наших граждан. Вопрос об эвакуации пока не ставится. Но наше посольство сейчас работает со всеми нашими гражданами. В случае их пожелания покинуть Иран, они готовы оказать им необходимое содействие. В Южной Корее находится 34 тысячи 600 граждан Казахстана. Количество рейсов было сокращено с девяти до трех. Эвакуация – крайняя мера, поэтому лица, которые сами изъявят желание вернуться, могут вернуться рейсами, которые пока еще летают, — заключил Нурышев.

На минувшей неделе стало известно, что Министерство туризма Саудовской Аравии приостановило выдачу туристических виз для туристов в некоторых странах, где распространяется новый коронавирус. В этот список был внесен Казахстан.

Также Саудовская Аравия приостановила въезд паломников и туристов, в том числе и для казахстанских.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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