В Правительстве объяснили нехватку масок в Казахстане

Производительность отечественных предприятий на сегодня — 170 тыс. масок в сутки, а сырья хватит до конца года.

Ажиотаж по маскам из-за коронавируса в самом начале был, но сейчас этот вопрос взят на контроль, заверил на пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

"В отношении обеспечения масок. Несколько раз эта тема поднимается. Безусловно, это важный вопрос. Первые дни когда эта тема была поднята, был определенный ажиотаж. Не только в Казахстане, во многих странах эта тема. Поэтому определенный дефицит, конечно, был. Но эти вопросы сегодня полностью взяты под контроль государства", — сказал Тугжанов.

Он добавил, что в стране действуют все четыре компании, поэтому полным объемом масок все будут обеспечены.

Все четыре компании наши полностью в работе. Полный объем масок в Казахстане будет обеспечен. Еще раз обращаюсь, если отсутствуют в отдельных аптеках, это не значит, что мы в Казахстане к этому не готовы, — подчеркнул зампремьера.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева, производительность наших предприятий - 170 тыс. масок в сутки.

"Ежемесячно эти предприятия производят 5 миллионов штук. Есть возможность их увеличить до 6,5 миллионов. Поэтому совместно с Минздравом по поручение премьер-министра мы занимаемся обеспечением. Сырье у них есть до конца года", — заверил министр.

В свою очередь министр здравоохранения Елжан Биртанов добавил, что если человек здоров, то нет необходимости покупать маску.

Там где у нас есть больные, медицинский персонал круглосуточно контактирует с больными людьми, с различной инфекцией. Поэтому мы сформировали резервы на медорганизации, чтобы защитить людей. Если вы сами болеете, вы должны носить маски. Так что этот ажиотаж, паника, она, конечно, наносит очень серьезный ущерб, поскольку весь объем, который был в рознице, практически выкуплен на сегодня гражданами, — заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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