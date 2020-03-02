Назначен заместитель акима Алматинской области

Им стал Серик Турдалиев

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу региона своего нового заместителя. Им стал Серик Турдалиев, сообщает zakon.kz.

Серик Турдалиев родился 5 апреля 1969 в КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный аграрный университет;

· Академия народного хозяйства при Правительстве РФ;

Экономист-организатор, мастер делового администрирования

Трудовой стаж:

· Работал в коммерческих структурах, главный специалист аппарата акима Медеуского района города Алматы, помощник, советник, заместитель, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

· Директор по вопросам финансов и инвестиций корпорации "Казахмыс";

· Исполнительный директор АО "Народный банк Казахстана";

· Заместитель председателя правления корпорации "Казахмыс", вице-президент, руководитель аппарата корпорации "Казахмыс", руководитель администрации группы компаний "Казахмыс" (2008-2012);

· Заместитель акима Алматинской области (с 03.2012)

Напомним, 10 февраля Багдат Манзоров покинул пост. Осенью 2019 года в соцсетях появилась информация о задержании Манзорова. 27 сентября первый замглавы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил информацию и сообщил, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако он не конкретизировал квалификацию его деяний и по какой статье Уголовного кодекса обвиняется должностное лицо. Позже первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат сообщил о том, что дело в отношении Багдата Манзорова было переквалифицировано с 366-й статьи Уголовного кодекса РК (получение взятки) на 190-ую статью, часть 4, пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере). 29 октября стало известно, что Генеральная прокуратура РК прекратила дело в отношении заместителя акима Алматинской области Манзорова. На следующий день в надзорном органе пояснили снятие обвинений с замакима.

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