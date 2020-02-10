Информацию подтвердили в пресс-службе акима региона.

Багдат Манзоров покинул пост заместителя акима Алматинской области, передает zakon.kz.

Сегодня, 10 февраля, на аппаратном совещании аким Алматинской области Амандык Баталов заявил, что его заместитель Багдат Манзоров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе акима региона.

Багдат Манзоров освобождается от должности по собственному желанию. За время его работы он проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Хорошая работа была проведена в деле восстановления Арыси. Также стоит отметить его вклад в секторе газификации, особенно в установке блочно-модульных котельных. Желаю ему всего хорошего, - отметил Амандык Баталов.

В свою очередь, экс-замакима поблагодарил коллег за слаженную работу.

За семь месяцев сделано не мало. Первая командировка прошла с акимом области в Арыси. Но мы его успешно завершили. Алматинская область - это моя малая родина и я был рад поработать в этом фронте. Желаю дальнейшего процветания нашему краю, - подытожил Манзоров.

Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области 12 июля 2019 года. Он курировал ЖКХ, предпринимательство и туризм.

Осенью 2019 года в соцсетях появилась информация о задержании Манзорова. 27 сентября первый замглавы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил информацию и сообщил, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако он не конкретизировал квалификацию его деяний и по какой статье Уголовного кодекса обвиняется должностное лицо. Позже первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат сообщил о том, что дело в отношении Багдата Манзорова было переквалифицировано с 366-й статьи Уголовного кодекса РК (получение взятки) на 190-ую статью, часть 4, пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере). 29 октября стало известно, что Генеральная прокуратура РК прекратила дело в отношении заместителя акима Алматинской области Манзорова. На следующий день в надзорном органе пояснили снятие обвинений с замакима.

Манзоров Багдат Сайланбаевич родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный институт физической культуры, Карагандинский Государственный Кооперативный Институт (заочно), кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

· Тренер (1983-1985);

· Работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза (1985-1992);

· Президент ТОО "Торговый дом "Шаган" (1992-1999);

· Заместитель акима Коксуского района Алматинской области (1999-2001);

· Аким Аксуского района Алматинской области (2001-2004);

· Генеральный директор ТОО "Айсер" (2004-2008);

· Аким Алатауского района города Алматы (07.2008-07.2017);

· Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы (07.2017-07.2019);

· Заместитель акима Алматинской области (с 10.07.2019).

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