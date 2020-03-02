Влиятельнейшему бизнесмену Казахстана вынесли приговор

Розинова приговорили к двум годам и шести месяцам.

2 марта в суде №2 Костаная состоялось оглашение приговора по резонансному делу в отношении известного костанайского бизнесмена Василия Розинова, передает zakon.kz.

Возле здания суда было не протолкнуться. Несколько десятков человек пришли поддержать Розинова.

Председательствующий по делу судья Батырбек Кудабаев вынес приговор. Василия Розинова приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, - отмечает издание qostanai.media.

17 сентября в суде №2 началось главное судебное разбирательство в отношении крупного костанайского предпринимателя, бывшего руководителя ТОО "Иволга-холдинг" Василия Розинова.

С того времени и по сегодняшний день вся область активно следила за судебными процессами: кто-то переживал за него, кто-то уповал на справедливость, а некоторые утверждали "что воздастся по заслугам".

Василий Розинов считает, что дело было сфабриковано.

"Не было у меня никакой корысти, – заявил Розинов. – Я свято чту закон и человеческие принципы нормального общения с людьми. Для меня это всегда было святое. Умысла в невозврате денег банку у меня не было. Это доказывает факт частичного погашения долга, а также выдача личной гарантии. Это каким надо быть безумцем, чтобы не возвращать деньги банку и давать личную гарантию. Меня же практически всю жизнь будут преследовать. Если человек хочет украсть деньги, он в здравом рассудке даст гарантию? Вся сумма долга в полном объеме уже взыскана городским судом и находится на исполнении. Однако по просьбе кого-то это все еще решили перевести в уголовное дело".

По данным пресс-службы суда №2 Костная, ТОО "ИВОЛГА-ХОЛДИНГ" на основании договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получило в международной финансовой организации "Евразийский Банк Развития" (далее - ЕАБР) кредит в размере 80 000 000 долларов США, из которых возвратило основной долг в размере 30 000 000 долларов США и вознаграждение 13 821 474 долларов США 77 центов.

Розинов В.С. при получении кредита ввел ЕАБР в заблуждение, представив банку не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб, - сказано в сообщении суда.

Действия подсудимого были квалифицированы судом по ст.195 ч. 4 п. 2 УК РК (в редакции 2014 года) как причинение имущественного ущерба собственнику, путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб.

При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство - наличие у него на иждивении маленького ребенка.

Санкция части 4 статьи 195 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 5 лет. В связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, судом назначено ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на этот же срок, - сообщили в суде.

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