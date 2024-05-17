Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Беглому бизнесмену Джексенгалиеву вынесли приговор

Беглому бизнесмену Джексенгалиеву , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:57 Фото: Zakon.kz
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает Zakon.kz.

Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, сообщили в Агентстве финансового мониторинга.

Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.   

Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.

Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.

Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.

Преступные доходы он легализовал и отмывал с 2019 по 2022 годы, приобретая у частных собственников земельные участки, передавая их в руки стройкомпаний и получая вознаграждения от введенных в эксплуатацию квартир.

Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.

Ануарбек Джексенгалиев был задержан в июне 2022 года.

Читайте также

4 человека погибли, более миллиона остались без света
Четыре человека погибли, более миллиона остались без света – сильнейший ураган в США
Астанчанин купил машину в Алматы и отдал мошенникам-прегонщикам
Астанчанин купил машину в Алматы и отдал ее мошенникам-перегонщикам
Константин Вноровский
2024 год Бюджет Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: