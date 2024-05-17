Беглому бизнесмену Джексенгалиеву вынесли приговор

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает Zakon.kz.

Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, сообщили в Агентстве финансового мониторинга.



Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.



Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.



Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.



Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.



Преступные доходы он легализовал и отмывал с 2019 по 2022 годы, приобретая у частных собственников земельные участки, передавая их в руки стройкомпаний и получая вознаграждения от введенных в эксплуатацию квартир.



Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.



Ануарбек Джексенгалиев был задержан в июне 2022 года.

