Видео с псом, помогающим инвалиду в Таразе, распространяют в Сети
В частности одна из пользователей отмечает, что никогда еще не видела таких умных собак.
Видео с собакой, помогающей передвигаться пожилому инвалиду-колясочнику, распространятся в соцсетях, сообщает zakon.kz.
Как утверждается видео снято в Таразе. На кадрах видно, как собака, то и дело "ныряя" под катящуюся по улице инвалидную коляску, помогает пожилому мужчине, передвигаться по улице. Пользователи соцсетей по достоинству оценили усилия пса.
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Я В ШОКЕ !!!! Я никогда еще не видела таких умных собак???? Помогает своему хозяину. Мне очень жаль этого дедушку и в то же время я очень рада, что у него есть такой хороший ДРУГ!!!! Мы предложили ему помощь (деньги, еду), но он отказывается. Рассказал, что мы не первые, кто предлагает ему и деньги и продукты и одежду, но он не принимает ничего... Оказывается, этого пса уже сбивал автобус, и несмотря на свой страх, находиться на дороге, где полно машин, он усердно помогает????????
Я в шоке! Я никогда еще не видела таких умных собак! Помогает своему хозяину. Мне очень жаль этого дедушку и в то же время я очень рада, что у него есть такой хороший друг! Мы предложили ему помощь (деньги, еду), но он отказывается. Рассказал, что мы не первые, кто предлагает ему и деньги и продукты и одежду, но он не принимает ничего... Оказывается, этого пса уже сбивал автобус, и несмотря на свой страх, находиться на дороге, где полно машин, он усердно помогает, – написала на своей странице в instagram пользователь под ником fidana_d.
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