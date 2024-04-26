Видео с чудо-псом набрало более 4 млн лайков

Видеоролик с собакой, которая, кажется, умеет все, набрал популярность в Instgram, сообщает Zakon.kz.

Страничку со своим питомцем по кличке Сэм ведет жительница США Анабэль. На днях у пса был день рождения, два года, и она решила сделать подборку кадров их "совместной жизни".

"Этот мальчик не представляет, сколько счастья он принес в мою жизнь", – поделилась девушка.

На видео австралийская мини-овчарка занимается с хозяйкой йогой, выполняет с ней одинаковые танцевальные па, помогает собирать вещи, позирует на камеру, расчесывает хозяйку, выполняет акробатические трюки и даже включает на мониторе стар обратного отсчета для удаленного фотографирования.

Этот ролик набрал более 4 млн 100 тыс. лайков. Пользователи восхищены собакой, ее уникальной дрессировкой и способностями.

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