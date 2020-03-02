Папа и нацисты – Ватикан открыл доступ к архивам времен Второй мировой войны

Запись на просмотр документов, ранее помеченных грифом секретно, уже закрыта до конца июня.

Ватикан открыл доступ к архивным документам, связанным со Второй мировой войной, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Запись на просмотр документов, ранее помеченных грифом секретно, уже закрыта до конца июня. По словам папы Франциска, архивы Пия XII могут пролить свет на годы Второй мировой войны, а также прояснить роль Ватикана и Папы в отношениях с гитлеровской Германией. Среди архивов есть документы об отношениях с государствами Госсовета Ватикана.

По словам секретаря по отношениями с государствами монсеньера Ричарда Галлахера, архивные документы позволят "продемонстрировать всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности".

Пачелли был смелым дипломатом, а став Папой, он продемонстрировал невероятную щедрость и милосердие, которая часто не находила понимания внутри ватиканских стен", - сказал Галлахер в интервью порталу Vatican News. По его словам, из документов следует, что глава Римско-католической церкви делал все возможное, чтобы защитить преследуемых от "ненависти нацистов, которая касалась в том числе и церкви, и самого Папы.

Фигура Пия XII, процесс беатификации (возведение на алтарь блаженных) которого начал Павел VI, одна из самых противоречивых в истории современного папства. Так, его обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что понтифик не осудил Холокост публично, поддерживая видимое политическое равновесие. Ватикан утверждает, что благодаря тонкой дипломатической линии в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини Пий XII смог спасти тысячи евреев, укрывая их в том числе за стенами папского города-государства. Именно еврейские общины давно требовали открыть архивы военных лет. Несмотря на то, что многие видные представители еврейских общин признали, что католическая церковь много делала для их спасения, и выражали после войны личную благодарность Пию XII, в 1960-х годах появилось негативное отношение к его понтифику, а его начали причислять к "союзникам нацистов" из-за сохранения нейтралитета и отказа обнародовать имена виновных в военных преступлениях.

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