Ватикан причислил к лику блаженных польскую семью времен Второй мировой войны
В прошлом году Папа Франциск объявил католическую семью Ульмых, включая ребенка, которым была беременна Виктория Ульма, мучениками за веру, проложив путь к мессе беатификации, пишет ABC News.
Причисление к лику блаженных проходит в их родной деревне Маркова на юго-востоке Польши.
Ульмы были убиты дома немецкими нацистскими войсками и местной полицией, контролируемой нацистами, рано утром 24 марта 1944 года вместе с восемью евреями, которых они прятали дома.
Йозеф Ульма, 44 года, был фермером, католическим активистом и фотографом-любителем, документировавшим семейную и деревенскую жизнь. Он жил со своей 31-летней женой Викторией и детьми: дочери – Станислава, 7 лет; Варвара, 6 лет; Мария, 18 месяцев; сыновья – Владислав, 5 лет; Францишек, 3 года; и Антони, 2 года.
Вместе с ними были убиты 70-летний Саул Гольдман с сыновьями Барухом, Мечелом, Иоахимом и Мойжешем, а также Голда Грюнфельд и ее сестра Леа Диднер с маленькой дочерью Решлой, сообщает Польский государственный институт национальной памяти, который тщательно задокументировал историю Ульмаса.
Блаженный — счастливый, благоденствующий, блаженный. В Русской Православной Церкви блаженными называют отдельных святых и юродивых. В Католической Церкви статус "блаженного" получает человек, который был близок к Богу. В широком смысле блаженный — всякий, кто наслаждается видением Бога и общается с Ним (блаженное видение).