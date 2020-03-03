Погода без осадков ожидается в Казахстане 3 марта

Лишь на севере, востоке и юге страны местами пройдут осадки.

Большая часть территории Казахстана все также будет находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег), сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, в центре и востоке РК – с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, ясно.

Прогноз погоды на 3 марта.

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