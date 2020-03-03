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Стало известно о риске взрыва углеродной бомбы в Арктике

Арктика - наиболее ранимая для климатических изменений зона.

Фото : Вокруг света3 марта 2020, 08:25

Дальнейшее повышение температуры в Арктике на 7–8 градусов может привести к экологической катастрофе в результате взрыва углеродной бомбы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказал вице-президент по стратегическому планированию и совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун.

Он напомнил, что в вечной мерзлоте содержится огромное количество растворенного метана.

Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений, - сказал Федун на презентации компании на тему "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года".

Он указал, что Арктика - наиболее ранимая для климатических изменений зона, а залежи CO2 в вечной мерзлоте делают из региона углеродную бомбу.

Ранее сообщалось, что в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру - 6 февраля она поднялась до +18,3 градуса Цельсия.


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