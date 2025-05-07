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Наука и технологии

Стало известно, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата

Арктика, снег, погода, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 10:34 Фото: pixabay
Методику прогнозирования момента, когда климатические аномалии Арктики станут новой нормой, создали ученые из Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Анализ 14 климатических моделей показал, что с 2050 года Арктика войдет в новое климатическое состояние по температуре и ледовому покрову. А к концу столетия перемены затронут режим осадков.

По словам экспертов, уже сегодня толщина льда в Центральной Арктике достигла "новой нормы".

"Морской лед оказался наиболее чувствительным маркером изменений. Его толщина в центральных районах Арктики уже вышла за исторические пределы изменчивости. Это связано с относительно стабильной годовой динамикой данного параметра по сравнению с температурой, которая демонстрирует высокую естественную изменчивость", – пояснили ученые.

Исследование открывает новые возможности для прогнозирования климатических переходов в других регионах планеты. Как отмечают авторы, следующим шагом станет интеграция этих данных в социальные, политические и экологические стратегии.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты. Речь идет о "массовых выбросах" метана на морском дне Антарктиды. Этот газ способен нагревать планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый.

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Андрей Дюсупов
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