На коленях извинился лидер южнокорейской секты за распространение коронавируса

По данным правительства, Ли Ман Хи своевременно не проинформировал членов секты об угрозе коронавируса.

Обвиняемый в массовом распространении коронавируса в Южной Корее лидер религиозной группы попросил прощения, передает zakon.kz.

Об этом Ли Ман Хи заявил на чрезвычайной пресс-конференции, пишет 1tv.ge.

"Мы старались изо всех сил, но мы не смогли остановить вирус", - сказал Ман Хи.

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После выступления он упал на колени и попросил простить его.

По последним данным, от коронавируса в Южной Корее умерли уже 26 человек, всего в стране инфицировано 4279 человек. Большинство инфицированных - приверженцы известной религиозной секты Шинчонджи, их близкие.

По информации "Аль-Джазира", против лидера этой религиозной группы начато расследование. По данным правительства, Ли Ман Хи своевременно не проинформировал членов секты об угрозе коронавируса.

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