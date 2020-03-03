В Семее проходит суд по делу Джакишева

Джакишев не присутствует в зале суда, он находится на видеосвязи из колонии.

В Семее начался суд по делу осужденного бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева, передает zakon.kz.

Джакишев не присутствует в зале суда, он находится на видеосвязи из колонии.

Это третье судебное заседание по УДО. Принимая это решение я считаю, что суд является важнейшей ветвью власти и общество делегирует суду... (..) Я вижу большое количество людей, которые пришли меня поддержать. Судя по этим людям и общей поддержке, ответ на этот вопрос (об опасности осужденного - ред.) вы можете получить у вас в зале. Основная моя просьба как гражданина Казахстана, чтобы в отношении меня будут применяться те законы, которые были приняты в Республике Казахстан. Основное ходатайство к прокуратуре и суду: не стоять на страже законности, а самим это продиктовать, - сказал Мухтар Джакишев.

После него выступил представитель колонии, в котором отбывает срок бывший руководитель "Казатомпрома". Он сказал, что осужденный имеет положительную характеристику, у него есть семь поощрений за примерное поведение.

Считаем возможным условно-досрочное освобождение, - сказали в колонии.

13 февраля стало известно, что Джакишев в очередной раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Президент Касым-Жомарт Токаев говорил в интервью "Информбюро", что решение суда по делу Джакишева будет справедливым.

Экс-руководитель национальной атомной компании "Казатомпром" был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 ноября 2018 года суд Семея отказал Джакишеву в УДО из-за того, что он не возместил ущерб в размере 99,6 млрд тенге. Во второй раз в условно-досрочном освобождении ему отказали 24 июля 2019 года.

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