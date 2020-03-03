Как потребителю защитить свои права
Ведущая вебинара Светлана Романовская, К.ю.н., ассоциированный профессор, Председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов".
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Правовые аспекты защиты прав потребителей".
Будем говорить:
Кто такой потребитель и каков его правовой статус, права и обязанности;
О проблемных вопросах в сфере защиты прав потребителей;
О том, какие способы имеются у потребителя для защиты своих прав:
- претензионный порядок разрешения споров (как правильно оформить и подать претензию);
- медиативный порядок (что такое медиация, принципы и процедуры медиации, медиативные техники, кто может быть медиатором и медиативное соглашение;
- судебный порядок (особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей в суде).
В какие общества по защите прав потребителей можно обратиться за помощью.
Ведущая вебинара Светлана Романовская, К.ю.н., ассоциированный профессор, Председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов".
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