Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как потребителю защитить свои права 

Ведущая вебинара Светлана Романовская, К.ю.н., ассоциированный профессор, Председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов".

Фото : inbusiness.kz3 марта 2020, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Правовые аспекты защиты прав потребителей".

Будем говорить:
Кто такой потребитель и каков его правовой статус, права и обязанности;
О проблемных вопросах в сфере защиты прав потребителей;
О том, какие способы имеются у потребителя для защиты своих прав:
- претензионный порядок разрешения споров (как правильно оформить и подать претензию);
- медиативный порядок (что такое медиация, принципы и процедуры медиации, медиативные техники, кто может быть медиатором и медиативное соглашение;
- судебный порядок (особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей в суде).
В какие общества по защите прав потребителей можно обратиться за помощью.

Ведущая вебинара Светлана Романовская, К.ю.н., ассоциированный профессор, Председатель Правления ОЮЛ "Ассоциация Лига Потребителей Казахстана" и РОО "Национальная Палата Медиаторов".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты