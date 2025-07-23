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События

Шаг к безопасности и защите прав потребителей в Казахстане – эксперт о верификации мобильных устройств

Президент РОО &quot;Национальная лига потребителей&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Президент РОО "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская призвала казахстанцев проявить ответственность и внимательность к легальности своих мобильных устройств, сообщает Zakon.kz.

По мнению Светланы Романовской, наряду с удобством широкое распространение мобильных устройств порождает и новые вызовы, связанные с безопасностью и защитой прав потребителей. Именно поэтому в Казахстане была введена процедура верификации мобильных устройств – важный и необходимый шаг к обеспечению прозрачности рынка и защите интересов граждан, отмечает она.

Верификация, продолжает эксперт, необходима, во-первых, с точки зрения борьбы с мошенничеством, ведь помогает быстро выявлять и блокировать краденые, поддельные и незаконно ввезенные гаджеты, защищая честных покупателей.

Во-вторых, обеспечивается защита прав потребителей: проверка IMEI гарантирует, что вы покупаете именно то устройство, которое заявлено, без подделок и проблем.

В-третьих, такая система создает более надежную и безопасную среду для использования мобильных устройств, сокращая нелегальный рынок.

Президент РОО "Национальная лига потребителей" напоминает, что прохождение верификации имеет два основных сценария:

"Перед совершением покупки настоятельно рекомендуется проверить устройство по IMEI-коду на официальных порталах egov.kz, kz-imei.kz или imei.rfs.gov.kz. Подтвержденный статус верификации является гарантией легальности устройства. Если мобильное устройство было приобретено за рубежом и ввезено в Казахстан для личного пользования, процедура верификации также не представляет сложности, но требует выполнения нескольких шагов".

А именно – перед приобретением смартфона за границей вы можете пройти предварительную проверку по IMEI-коду на портале kz-imei.kz. Уже после ввоза устройства на территорию Казахстана необходимо пройти процедуру верификации. Для этого нужно получить справку о пересечении государственной границы РК. Ее легко оформить онлайн на сайте vmp.gov.kz. Когда справка готова, переходите на сайт kz-imei.kz и подайте заявку на верификацию IMEI, приложив свой ИИН, IMEI-код устройства (можно узнать, набрав *#06# на телефоне), полученную справку либо трек-номер посылки, если устройство пришло почтой.

"Крайне важно осознавать последствия игнорирования процедуры верификации. С 25 июля 2025 года запланированы первые технические отключения мобильных устройств, не прошедших верификацию. Это означает, что телефон, не зарегистрированный в системе, может быть заблокирован и перестанет работать в сетях мобильной связи Казахстана. Во избежание подобных неприятных ситуаций всегда проверяйте статус IMEI-кода перед покупкой. Если верификация не подтверждена, настоятельно рекомендуется воздержаться от приобретения такого аппарата", – заявила Светлана Романовская.

Вместе с тем РОО "Национальная лига потребителей" призывает казахстанцев проявить ответственность и внимательность к легальности своих мобильных устройств, поскольку "знание своих прав и обязанностей – это фундаментальный принцип защиты ваших интересов в современном цифровом мире".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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