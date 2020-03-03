Стало известно количество пострадавших во время митинга в Бишкеке

В числе обратившихся за медпомощью 3 гражданских и 19 сотрудников силовых структур.

После митинга сторонников Садыра Жапарова в Бишкеке за медицинской помощью в организации здравоохранения обратилось 22 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили в пресс-центре Минздрава, в числе обратившихся за медпомощью 3 гражданских и 19 сотрудников силовых структур.

21 человек после оказания первой помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение, — отметили в ведомстве.

В ведомстве дополнили, что в отделение нейротравмы Нацгоспиталя госпитализирован сотрудник милиции с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника. Его состояние удовлетворительное.

Также стало известно, что после митинга из 166 задержанных, 162 были отпущены после установления личности. С ними проведена профилактическая беседа. Под стражу заключены четверо участников митинга.

Оперативно-следственные мероприятия в отношении нарушителей правопорядка продолжаются. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 264 ("Массовые беспорядки") УК КР.

Напомним, что вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями. Для предотвращения беспорядков силовики применили водомет и шумовые гранаты

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

Ранее в ГКНБ сообщили, что одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова — экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Также более ста участников митинга были доставлены в милицию.

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