Жуманова: После AQR акционеры "банков-середнячков" вольют деньги

Все собственники банков должны вкладывать в свой банковский бизнес не менее одной десятой части средств в бизнес (капитал), все остальное – это общественные деньги – деньги корпораций или населения (депозиты).

Независимый финансовый обозреватель и основатель платформы ENPI.kz Бота Жуманова поделилась своим мнением после объявления Нацбанком результатов AQR.

- Объясните, в чем вообще проблема с рисками в банках, которые проходили проверку Нацбанка в течение целого года и что означает заявление Нацбанка?

- Давайте попробую объяснить. Все собственники банков согласно требованиям НБ РК должны вкладывать в свой банковский бизнес не менее одной десятой части средств в бизнес (капитал), все остальное – это общественные деньги – деньги корпораций или населения (депозиты). Кто-то вкладывает больше, кто-то меньше.

Чтобы контролировать своего рода возврат этих денег по сути и нужен "массовый аудит" крупнейших банков. Регулятор в этом смысле хотел иметь независимую оценку рисков по 14 крупнейшим банкам, их 6 тыс. заемщиков, более 7 тыс. залогов. И как выявил этот "массовый аудит", пятая часть (23,8%) от стоимости залогового имущества у банков переоценена. Это коммерческая, техническая недвижимость и земельные участки.

Оценка рисков – это взгляд в будущее, вопрос: "а что если клиенты, взявшие крупные кредиты, перестанут их обслуживать и их залоги не покроют убытки" и т.д.?

В этом смысле AQR дает регулятору возможность действовать на опережение и принимать меры по их устранению как на уровне системы, так и в отношении конкретных банков. Поэтому сообщение Нацбанка рынку можно интерпретировать так: с капиталом все хорошо, но нужно, чтобы было еще лучше.

- Нацбанк также создал программу повышения финансовой устойчивости и в нее вошли АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Нурбанк и Евразийский банк. Что это значит?

- Это значит, что Нацбанк требует от всех предвидеть и быть готовыми к рискам, а для этого нужно, чтобы акционеры и сами банки увеличили свой капитал. И течение 3 месяцев акционеры перечисленных банков должны вставить деньги в свой бизнес.

Нурбанк, кстати, уже объявил о выпуске субординированных облигаций на 48,6 млрд.тенге и сообщил о том, что акционер вольет в капитал почти 21 млрд.тенге.

- В чем суть этой программы?

Для определенных людей – банк это политическое влияние, а для других – бизнес. Если собственник не готов вкладывать в свой бизнес, когда это необходимо и того требуют "правила игры", то это плохая новость. И тот факт, что собственники банков в Казахстане готовы в них вкладывать - это хорошая новость.

За 10 последних лет банковский сектор Казахстана прошел 2 девальвации, сильнейший кризис ликвидности, ипотечный кризис, но большая часть банков выстояла. Так что готовность акционеров "банков-середнячков" инвестировать в свои банки в рамках этой программы – это ясный знак желания работать дальше.

- Какую рекомендацию в целом вы можете дать вкладчикам банков, которые не разбираются в финансах?

- Могу дать только один простой совет. Все депозиты физических лиц в банках гарантируются государственным фондом гарантирования вкладов в размере 10 млн.тенге на тенговых депозитах, а валютные в эквиваленте 5 млн.тенге. Так что просто держите свои вклады в пределах этих сумм либо на разных членов семьи либо в разных банках, входящих в систему гарантирования вкладов. По всем таким депозитам государство берет ответственность за возврат на себя, а это максимальная защита.

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