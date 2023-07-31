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Куда ушли деньги с депозита ликвидируемого банка: если вовремя не получил гарантированное возмещение

депозит, деньги, банки Фото: unsplash
Процентное вознаграждение, стимулирует казахстанцев к размещению своих средств на банковских депозитах. Но, когда в 2021 году появилось сообщение об отзыве лицензий у 9 банков, не все обратились за гарантированным возмещением в указанный срок. Куда ушли эти деньги, сообщает Zakon.kz.

Гарантии по депозитным вкладам физических лиц сегодня являются самым распространенным и надежным инструментом инвестирования денежных средства. Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) в 2022 году после завершения срока выплаты по всем 9 ликвидируемым банкам КФГД впервые осуществил перевод невостребованных депозиторами сумм в ЕНПФ.

Невостребованная сумма гарантийного возмещения переводится КФГД в ЕНПФ для зачисления на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) в течение 30 календарных дней после завершения срока выплаты по результатам сверки данных при условиях:

  • соответствия персональных данных депозитора, содержащихся в реестре депозиторов ликвидируемого банка, персональным данным вкладчика, имеющимся в ЕНПФ;
  • наличия действующего документа, удостоверяющего личность депозитора;
  • наличия у депозитора в ЕНПФ ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Следует отметить, что согласно налоговому законодательству, невостребованная сумма возмещения, учитываемая на ИПС вкладчика в виде ДПВ, не подлежит налогообложению. Более того, эти средства далее инвестируются в таком же порядке, как и другие пенсионные взносы.

По результатам сверки, на пенсионные счета более 270 тысяч вкладчиков поступило 830,5 млн тенге. При этом перевод происходил без каких-либо действий со стороны депозиторов.

банки, список, ликвидация

Фото: Zakon.kz

"Перевод невостребованных сумм гарантийного возмещения на пенсионные счета вкладчиков является уникальной практикой. Например, за рубежом, невостребованные суммы могут быть направлены в муниципальный бюджет или на социальные или благотворительные нужды. Применяемый в Казахстане механизм нацелен на максимальное исполнение обязательств перед вкладчиками банков, а также защиту их прав и интересов, поскольку такие суммы направляются непосредственно самим вкладчикам с возможностью дальнейшего их получения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о социальной защите". Алуа Нұртөлеуова, начальник Управления анализа автоматизированного учета и выплат КФГД

Когда возвращаются гарантированные выплаты

Как отмечают в КФГД механизм защиты сбережений казахстанцев устроен таким образом, что в случае лишения банка лицензии, депозиторам будут возвращены их средства, размещенные на счетах, платежных карточках и вкладах, в пределах максимальных размеров, установленных законодательством.

В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан пенсионные выплаты за счет ДПВ предоставляются лицам:

  • достигшим 50-летнего возраста;
  • с инвалидностью;
  • выехавшим на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцам и лицам без гражданства, если иное не предусмотрено законами и ратифицированными страной международными договорами.

Вместе с тем, после завершения срока выплаты КФГД продолжает принимать заявления на получение возмещения от депозиторов, пропустивших срок выплат гарантийного возмещения по уважительным причинам:

  • поступление на воинскую службу;
  • нахождение за пределами Республики Казахстан;
  • принятие наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
  • нахождение в местах лишения свободы;
  • иные обстоятельства, установленные судом.

При этом депозитор вправе обратиться в КФГД за выплатой даже, если невостребованная им сумма возмещения уже была переведена в ЕНПФ. Так, в случае подтверждения наличия уважительной причины КФГД направляет в ЕНПФ соответствующее уведомление, а ЕНПФ осуществляет КФГД возврат ранее переведенных средств. Следует отметить, что в данном случае КФГД выплатит возмещение в течение 5 рабочих дней со дня представления депозитором заявления и подтверждающих документов.

Если в силу различных ситуаций на финансовом рынке и других внешних обстоятельств, влияющих на инвестиционную деятельность ЕНПФ, сумма пенсионных накоплений депозитора стала меньше переведенной суммы гарантийного возмещения, КФГД в целях защиты его права на гарантию выплатит возмещение в полном объеме за счет средств специального резерва.

Какие средства подлежат гарантии

Под гарантийное возмещение подпадает сумма в пределах лимитов, которые установлены законодательством:

  • 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге;
  • 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;
  • 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

Напомним, по закону выплата гарантийного возмещения по депозитам начинается не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии и осуществляется в течение 1 года.

Алем Максудов
Казахстан
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