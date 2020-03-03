Более $630 млн составил объем экспорта Туркестанской области в 2019 году

В регионе работают 47 крупных экспортеров, имеющих собственную производственную базу и потенциал для развития.

Между структурой экспорта и темпами экономического развития существует очень тесная взаимосвязь. И от того, насколько налажено продвижение экспорта в том или ином регионе страны, в немалой степени зависит не только региональный, но общий экономический рост. О том, как обстоят дела в этой сфере, и что предпринимается для ее развития в Туркестанской области, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал заместитель акима региона Меиржан Мырзалиев.

- Растут ли объемы экспорта в регионе и какие товары пользуются наибольшим спросом?

- За 11 месяцев 2019 года объем экспорта Туркестанской области составил 632,1 млн долл США. Значительный рост наблюдался в экспорте КРС живого и МРС. Также, была значительно расширена география экспорта: если раньше мы взаимодействовали с 16 странами мира, то сегодня число рынков для экспорта достигло 36.

При "Turkistan Invest" имеется Центр развития экспорта, где сотрудники проводят соответствующий анализ по линии продвижения экспорта. В результате проведенного анализа были выявлены 224 компаний-экспортеров по Туркестанской области.

Со всеми экспортерами налажен контакт и получена детальная информация по сферам их деятельности. Согласно проведенному исследованию 98 компаний занимаются сезонным экспортом, 52 компании из-за финансовых трудностей временно приостановили экспорт и 25 компаний решили прекратить экспортировать.

- Что делается в регионе для информационной и материальной поддержки экспортеров?

- В целях систематизации работы разработана дорожная карта, согласно которой сотрудники работают с каждым предпринимателем индивидуально. На сегодняшний день 47 крупных экспортеров, имеющих собственную производственную базу и потенциал для дальнейшего развития, находятся в сопровождении сотрудников фронт-офиса.

Наряду с этим за прошлый год фронт-офисом разработан путеводитель по мерам господдержки, а также создана электронная торговая площадка товаропроизводителей и экспортеров Туркестанской области (8-qprom.kz), которая интегрирована с сайтом turkistaninvest.com, и на сегодняшний день содержит детальную информацию по 47 вышеназванным компаниям-экспортерам.

В 2019 году сотрудниками "Turkistan Invest" была проведена информационно-разъяснительная работа по надлежащему информированию экспортеров о возможностях и правилах возмещения части транспортных затрат.

В декабре 2019 года на возмещение части транспортных затрат от Туркестанской области было подано 23 заявок от 17 предприятий на общую сумму 296,5 млн тенге. По итогам сбора документов QazIndustry из 17 предприятий одобрил лишь 5, на сумму 51,8 млн. тенге. В 2020 году еще 5 компаний подадут заявку за 2019 год на сумму свыше 80 млн. тенге.

Наряду с этим АО "КТЗ" и ТОО "ГазпромНефть – Битум Казахстан" получили страхование кредитов в АО "Kazakh Export" на общую сумму 908 млн. тенге.

В целях недопущения потерь на традиционных экспортных рынках и для расширения географии поставок местной продукции сотрудниками Turkistan Invest проводятся совещания с международными организациями.

- Но есть ли реальная польза от совещаний и подобных им мероприятий?

- Есть и не малая. К примеру, для продвижения мясной продукции в Арабские страны были рассмотрены вопросы по получению международной сертификации "Halal" совместно с компанией "Veritas".

Отдельно необходимо отметить подписание протоколов по ветеринарно-санитарным требованиям к экспорту молочной продукции между Казахстаном и Китаем. В рамках подписанных документов были согласованы требования к экспорту сухого верблюжьего молока. И благодаря этому документу завод "Golden Camel Group", начиная с 2020 года, начнет экспортировать сухое верблюжье молоко в Китай объемом до 100 тонн в год.

Владимир Демидов

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