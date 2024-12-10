В Туркестанской области будут производить 200 млн яиц в год

В Байдыбекском районе Туркестанской области готовятся к запуску нескольких крупных проектов, которые должны значительно укрепить экономику региона в ближайшие годы, сообщает Zakon.kz.

Одним из самых амбициозных и ожидаемых является запуск птицефабрики "Корпорация ERNUR", которая планируется к введению в 2025 году. Фабрика будет иметь мощность 860 тыс. голов птицы и ежегодно производить впечатляющие 200 миллионов яиц. Проект потребует инвестиций в размере 7,6 миллиарда тенге и создаст около 45 рабочих мест, что значительно улучшит экономическое положение местных жителей.

Кроме того, в рамках развития промышленности района, в сельском округе Боралдай активно идут работы по созданию индустриальной зоны "Шаян", где будет размещено несколько новых производств. Одним из первых предприятий, которое начнет свою работу в этой зоне, станет ТОО "Рамирта", занимающееся обработкой травертинового камня. Предприятие обеспечит рабочими местами 44 человека и создаст дополнительные возможности для предпринимателей региона.

Аким Байдыбекского района Ерлан Нурмаханов на недавнем брифинге для местных СМИ поделился деталями о текущем состоянии экономики района. По словам акима, на данный момент объем валового регионального продукта района составляет 57,6 миллиарда тенге, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году в район привлечены инвестиции в размере 24 миллиардов тенге, и, как ожидается, к концу года этот показатель может достичь 29,4 миллиардов тенге. Эти данные подчеркивают стремление района развивать экономику и создавать привлекательные условия для инвесторов.

Особое внимание уделяется аграрному сектору, который также демонстрирует положительные результаты. На сегодняшний день объем сельскохозяйственной продукции в районе составил 31,1 миллиарда тенге, что является значительным достижением. В районе активно развиваются различные сельскохозяйственные предприятия, что помогает создавать рабочие места и увеличивать доходы местных жителей.

Важным аспектом является поддержка малого и среднего бизнеса. В Байдыбекском районе функционирует 5520 предприятий малого и среднего бизнеса, что способствует созданию рабочих мест и экономическому развитию. В рамках выполнения поручений Президента Казахстана по созданию 100 постоянных рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей, в этом году было открыто 401 новое рабочее место, что помогает снизить уровень безработицы.

Говоря о развитии инфраструктуры, аким района отметил положительные изменения, которые произошли в последние годы. Сегодня уже 62,1% населения района обеспечены природным газом, и к концу 2024 года этот показатель должен достичь 86%. Это важный шаг в улучшении качества жизни местных жителей, так как газификация способствует улучшению жилищных условий и снижению затрат на отопление. Также 97,8% жителей района имеют доступ к чистой питьевой воде, что является важным фактором для здоровья и благосостояния населения.

В рамках инвестиционной программы "Южный Свет Транзит" в 2024 году в пяти населенных пунктах района было установлено 13 километров воздушных линий и 512 опор, что значительно улучшает систему энергоснабжения региона. Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

Таким образом, Байдыбекский район продолжает динамично развиваться, привлекая инвестиции и реализуя важные проекты, которые не только способствуют экономическому росту, но и создают условия для более комфортной и стабильной жизни местных жителей.