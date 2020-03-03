От чего нужно отказаться ради экологии

10 привычек, от которых нужно отказаться ради экологии.

Брать полиэтиленовые пакеты в магазине

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), более 80% всего мусора в океане попадает туда с берега. При этом 70% из него — пластик. Не удивительно, ведь каждый стандартный поход в магазин — это несколько пластиковых пакетов с ручками и множество мелких целлофановых мешочков, в которые продавцы стремятся положить каждую покупку. И это не говоря о том, что большинство товаров и так уже упаковано в пластик на заводе.

Чтобы снизить вред, который это приносит природе, откажитесь от пакетов в пользу холщовых сумок-шоперов или проверенных временем авосек.

Вместо тонких пакетиков из целлофана и пищевой пленки приобретите прочные зиплоки, которые можно мыть и использовать многократно. Если же вы хотите вовсе отказаться от кухонного пластика, обзаведитесь многоразовыми мешочками и специальными восковыми салфетками, которые состоят из хлопковой основы и пчелиного воска. Они сохраняют свежесть продуктов, а после окончания использования утилизируются без ущерба для экологии.

Перестаньте пользоваться пластиковыми зубными щетками и бритвами

Это одни из самых расходных предметов личной гигиены. Поэтому неплохо бы заменить их аналогами из натуральных материалов.

Щетки из бамбука стоит столько же, сколько в концепт-сторах или магазинах экотоваров — одна. Когда придет время выбрасывать такую щетку, самые экологически сознательные могут удалить пластиковые щетинки и утилизировать их отдельно (деревянную ручку можно просто зарыть в землю). Также есть альтернативы с натуральным ворсом, например из свиной щетины.

Что касается бритв, то более экологичный вариант — классическая Т-образная из металла. К ней придется покупать наборы лезвий, однако сам станок будет служить годами. Возможно, такой даже хранится где-то на антресолях у старших родственников.

Откажитесь постоянно ездить на машине

Пользование личным автомобилем в одиночку не приносит блага экологии, а также сильно перегружает главные улицы городов-миллионников. Из-за выхлопов в воздух попадает двуокись серы — вещество, которое негативно влияет на работу легких. В 2016 году 91% мирового населения проживал в районах, где уровень загрязненности воздуха превышал значения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Если по каким-то причинам без машины никак, попробуйте договориться с коллегами, обитающими по соседству, о регулярных автодежурствах и ездить вместе. Еще больше пользы экологии и собственному здоровью вы принесете, если пересядете на велосипед. Правда, не все российские города хорошо подходят для велосипедистов, а в зимний период о таких поездках придется забыть.

Если вы отправляетесь в путешествие и хотите добраться до мест, куда не ходит общественный транспорт, без автомобиля не обойтись. Однако иметь собственную машину для этого не обязательно. Можно воспользоваться услугами такси, каршерингового сервиса или объединиться с другими путешественниками — заодно заведете новые знакомства.

Перестаньте нерационально тратить воду

Подтекающий кран — это не только повод для постоянного раздражения из-за звука падающих капель, но и бессмысленный расход воды. При этом от дефицита чистой воды страдает более 40% мирового населения. Пока эта цифра неуклонно растет, никто не гарантирует, что наши ближайшие потомки не окажутся среди тех, для кого отсутствие водоснабжения стало проблемой. Поэтому важно не только вовремя ремонтировать краны, но и выключать их, пока вы чистите зубы или намыливаете что-то. Кстати, счет за воду от этого уменьшится.

В советское время некоторые, чтобы регулировать количество смываемой воды, помещали в бачок унитаза кирпич. Иногда новое — это хорошо забытое старое. Не так давно в Америке стали делать резиновые кирпичи, безопасные для фаянса.

Еще одна ошибка, из-за которой приходится спускать ценнейший природный ресурс в канализацию, — неполная загрузка стиральной машины. Лучше немного подкопить грязную одежду и сэкономить воду. Кроме того, в некоторых случаях белье и одежду можно стирать вручную, даже если кажется, что мы о таком методе забыли. То же касается посудомоечной машины. Не нужно включать ее, если внутри всего несколько тарелок, дождитесь, пока туда перекочует весь сервиз.

Откажитесь от пользования одноразовыми средствами интимной гигиены

В 2010-х годах жители Лондона обнаружили, что старая викторианская канализация не справляется с новыми запросами. Там начали появляться так называемые жирберги (в оригинале — fatbergs) — нарушающие проходимость тоннелей огромные образования из кулинарного жира, влажных салфеток, женских прокладок и подгузников. И пример Лондона недвусмысленно намекает, что не нужно спускать одноразовые средства гигиены в унитаз.

Однако и с утилизацией на помойках все не так-то просто. Пока переработка мусора во всем мире не поставлена на поток, важно помнить, что каждая прокладка и подгузник разлагаются несколько сотен лет. Для изготовления большинства одноразовых гигиенических средств используются производные нефти и целлюлозы. Влажные салфетки не только содержат микропластик, но еще и пропитываются веществами, которые отравляют почву и вредят водным организмам.

К экологическим средствам женской гигиены относятся силиконовые менструальные чаши, тканевые прокладки и впитывающее белье для менструаций. Также в специализированных магазинах можно поискать биоразгалаемые одноразовые прокладки. Для младенцев экомагазины предлагают многоразовые тканевые подгузники. В конце концов, с машинкой очистка пеленок не кажется таким уж невыносимым делом (только не нужно забывать о максимальной загрузке).

Откажитесь пить через пластиковые трубочки и чистить уши пластиковыми палочками

В 2018 году Европейская комиссия разработала законопроект, запрещающий использование пластиковых трубочек для коктейлей и ушных палочек на пластиковой основе. Такой запрет уже действует в некоторых городах США, например в Сент-Питерсберге (штат Флорида). По данным Greenpeace, только россияне выбрасывают около 16 тонн ушных палочек в год. Такие отходы разлагаются сотни лет.

Заменить пластиковые трубочки можно бумажными или металлическими. Последние продаются в комплекте с длинными тонкими ершиками, чтобы эти трубочки мыть.

Также для экологии будут полезнее биоразлагаемые палочки на деревянной основе, а не на пластиковой. Кстати, врачи-отоларингологи вообще рекомендуют лишний раз ничего не засовывать в уши: палочка может протолкнуть серу дальше по каналу, что приведет к образованию пробки. Если без чистки ушей вы не чувствуете себя уверенно, безопаснее воспользоваться детскими палочками с ограничителями и не забираться далеко в слуховой проход.

Перестаньте покупать бутилированную воду

Пластиковые бутылки сегодня плавают во всех морях. На сайте WWF в режиме реального времени можно наблюдать, как разлагается одна из них. Учитывая, что на это потребуется около 450 лет, представители фонда назвали свою трансляцию самой долгой в мире.

Чтобы сократить количество потребляемого пластика, купите бутылку для воды или флягу и носите ее в сумке. Она может быть из переработанного искусственного материала или металла. Плотно закрывающийся термос или термокружка — вариант, который будет кстати в холодное время года, если вместо воды вы захотите взять с собой чай (или даже грог).

Не используйте косметику с микропластиком

Пластик — это не только большие предметы, но и крошечные гранулы, которые присутствуют во многих скрабах и пилингах. С их помощью средство удаляет омертвевшие частички кожи, делая ее более гладкой. Правда, потом все это отправляется в канализацию, а значит, в мировой океан. От этого страдают морские обитатели: микрочастицы пластика нашли в желудках семи видов морских черепах. Помимо волокон от одежды и сигаретных фильтров, это были шарики из полиэтилена и полипропилена.

Очищающие средства с микропластиком лучше заменить скрабами на основе сахара и соли. Также с отшелушиванием и разглаживанием хорошо справляются составы с кокосовой стружкой и другими мелкими частичками натурального происхождения. Кстати, такой скраб можно приготовить самостоятельно. С лабораторными формулами домашняя косметика соперничать не может, но в случае с механическим процессом отшелушивания все намного проще.

Не выбрасывайте все подряд на помойку

Без утилизации ненужного не обойтись. Но, прежде чем к ней приступить, лучше подумать, можно ли использовать эту вещь повторно, отдать на благотворительность или отнести на переработку.

Оптимальный вариант — сортировка мусора.

В деле заботы об экологии можно начать с малого: сдавать поношенную одежду в благотворительные пункты и грамотно избавляться от потенциально опасных предметов, например относить литиевые батарейки в специальные боксы, которые есть в некоторых магазинах.

Не ходите к врачу в одноразовых бахилах

Еще один способ снизить количество пластика, который отправится в мусорку почти сразу же, — отказаться от одноразовых бахил. Просто не носить их нельзя: в поликлинике это санитарная необходимость. Зато можно приобрести многоразовые бахилы, которые шьются из водоотталкивающей ткани. После использования их нужно положить в мешочек, отнести домой и постирать.

Кстати, такие изделия бывают самых разных расцветок и с принтами. Даже если вы уже давно вышли из возраста, когда в приемной врача прилично требовать игрушки, яркие бахилы с рисунками могут поднять настроение.

Источник: lifehacker.ru

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