Казахстану нужно поэтапно отказаться от угля, заявил глава Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве 19 декабря рассказал, от какого топлива нужно отказаться Казахстану на фоне изменения климата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нысанбаев заявил, что уже на сегодня в Казахстане около 80% выбросов парниковых газов относится к сфере энергетики.

"Мы все понимаем, что сегодня мы сидим в тепле. Конечно, это связано с использованием ископаемого топлива. Исторически у нас так сложилось, но, тем не менее, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы выполнить свои обязательства и идти в общем мировом тренде на снижение использования ископаемого топлива", – добавил министр.

По его словам, подписано три межправительственных соглашений по строительству возобновляемых источников энергии. В данном случае речь идет о ветряных и солнечных станциях на 3 гигаватт.

"Это один из шагов. Во-вторых, сегодня мы рассматриваем вопрос по энергосбережению и энергоэффективности. В этом году принята концепция по переходу к режиму энергосбережения и повышению энергоценности. Все эти меры как раз приведут нас к возможности снижения выбросов парниковых газов", – отметил глава Минэкологии.

На уточняющий же вопрос журналистов о том, от какого топлива все же придется отказаться Казахстану, министр ответил:

"Поэтапно - это ископаемое топливо. Это уголь в первую очередь. Мы, исторически имея огромные объемы использования ископаемого топлива, должны очень аккуратно двигаться в этом направлении. Менее вредный – это газ. Надо рассматривать вопрос, касающийся и атомной энергетики. В любом случае есть очень много вариантов по переходу на экологичные технологии по получению энергии".



В завершение Ерлан Нысанбаев отметил, что климат изменился эта проблема несет угрозу существования всего человечества.

Ранее сообщалось, что правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане.