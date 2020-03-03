Боксер Жанкош Тураров: Готов к большим сражениям

С момента его предыдущего боя прошло почти 8 месяцев.

На 28 марта в Алматы в Халык Арене запланирован вечер бокса, в одном из главные боев 29-летний казахстанец Жанкош Тураров (24-0, 17КО), обладатель пояса WBO Inter-Continental в полусреднем весе, проведет защиту титула с 27-летним панамским боксером Александером Дюраном (20-0, 7 КО). Корреспондент zakon.kz попросил казахстанского боксера, находящегося сейчас в США, прокомментировать подготовку к бою.

- Что можете сказать про своего соперника Александра Дюрана, который ни разу не проигрывал?

- Александр Дюран имеет внушительный послужной список, 20 боев этот боксер провел и во всех одержал победы и, конечно же, я очень основательно и целенаправленно готовлюсь, изучаю манеру боя этого спортсмена. В основном, Дюран все бои проводил на территории Панамы и в то время, как я имел честь боксировать в разных странах, на разных континентах и думаю, что ответственность, которая будет лежать на мне, позволит мне продемонстрировать все свое мастерство, все свои навыки, приложу все силы, чтобы в эффективном ключе провести бой и выйти победителем.

- На что рассчитываете в поединке с ним, может быть, на досрочную победу?

-Мы проходим усиленную подготовку, с прошлого года я не выступал в связи с травмой, и сейчас все это время основательно готовлюсь. Конечно же, в ринге боксер действует по ситуации. Досрочная победа приносит удовольствие болельщикам, многочисленной аудитории, но это не самоцель. Я готовлюсь ко всем запланированным раундам, но если у меня получится удивить противника, нанести ему сокрушительный удар, то, конечно, буду рад это сделать и выиграть досрочно. Но чувствую в себе силы и уверен, что смогу в Алматы на своей родной земле провести на должном уровне бой и постараюсь завершить его эффектной победой

- Как проходит подготовка к бою?

-Подготовка проходит отлично благодаря созданным нам условиям. Хотел бы отдельно поблагодарить организаторов – менеджерскую компанию МТК Казахстан, которые предоставляют все необходимые условия для подготовки к бою. Мы тренируемся в Лас-Вегасе, в Мекке профессионального бокса, где созданы все необходимые условия для плодотворной подготовки. Сейчас мы с моим тренером Сагатбеком Мусахановым и товарищами по команде Искандером Харсан и Али Балоевым проводим ежедневные тренировки в зале Флойда Мейвейзера-младшего. Здесь, конечно же, встречаем очень много именитых боксеров, например, Роя Джонса-младшего, в этом зале тренируются многие сильные бойцы, занимающие высокие позиции в мировых рейтингах. Я хочу отметить, что подготовка проходит на очень хорошем уровне. 15 марта мы возвращаемся в Казахстан и остаток времени будем проводить заключительную фазу подготовки проводить в родных стенах.

- С момента предыдущего боя прошло почти 8 месяцев, как это сказывается на вашей форме?

- Действительно, из-за травмы пришлось временно взять паузу, что не идет на пользу. Но, с другой стороны, и психологически, и морально я готов к большим сражениям, передо мной открылись новые возможности, в системе МТК Global такие выдающиеся боксеры, чемпионы мира, как Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс, и я надеюсь, что не за горами тот день, когда я также подниму над головой пояс чемпиона мира и порадую наших казахстанских болельщиков. Даже когда я из-за вынужденного простоя не выходил на ринг, ощущал поддержку соотечественников, и это мне прибавляет сил и уверенности.

Альберт Ахметов

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