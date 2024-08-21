Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании
Фото: Instagram/zhankoshturarov
Казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на информацию о том, что его обвинили в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.
В своем аккаунте в Instagram он написал:
"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации".
Он также указал на то, что он отец троих дочерей и, "если нужна была бы женщина для интима, есть те, которые и без насилия согласны".
"Не могу понять, что за клевета, сейчас выясняем все обстоятельства. Но я обязательно найду человека, который очернил и оклеветал меня", – заявил Тураров.
Фото: Instagram/zhankoshturarov
Утром в соцсетях появилась информация о том, что боксера Жанкоша Турарова женщина обвинила в изнасиловании. В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что заведено уголовное дело и назначена экспертиза.
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