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Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании

Тураров отрицает обвинение в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:18 Фото: Instagram/zhankoshturarov
Казахстанский боксер Жанкош Тураров отреагировал на информацию о том, что его обвинили в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram он написал:

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации".

Он также указал на то, что он отец троих дочерей и, "если нужна была бы женщина для интима, есть те, которые и без насилия согласны".

"Не могу понять, что за клевета, сейчас выясняем все обстоятельства. Но я обязательно найду человека, который очернил и оклеветал меня", – заявил Тураров.
Тураров отрицает обвинение в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:18

Фото: Instagram/zhankoshturarov

Утром в соцсетях появилась информация о том, что боксера Жанкоша Турарова женщина обвинила в изнасиловании. В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что заведено уголовное дело и назначена экспертиза.

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