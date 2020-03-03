Когда Джакишев выйдет на свободу

Сегодня, 3 марта, в Семее прошел суд по делу Мухтара Джакишева.

В пресс-службе суда №2 Семея, где сегодня прошло заседание по делу Мухтара Джакишева, рассказали, когда его могут освободить, передает zakon.kz.

Постановление, вынесенное сегодня, 3 марта, вступает в законную силу в течение 15 дней. Если никто не обжалует, не опротестует, то постановление в законную силу должно вступить 19 марта. Но прокурор может ходатайство написать, либо адвокат может с чем-то не согласиться и написать частную жалобу на постановление суда, - сообщили в суде.

Также отметили, что если постановление обжалуют, то материалы дела будут отправлены в апелляционную инстанцию в Восточно-Казахстанский областной суд.

Сегодня, 3 марта, в Семее прошел суд по делу бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева. Судья удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как прошел суд можно прочитать здесь.

Экс-руководитель национальной атомной компании "Казатомпром" был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 ноября 2018 года суд Семея отказал Джакишеву в УДО из-за того, что он не возместил ущерб в размере 99,6 млрд тенге. Во второй раз в условно-досрочном освобождении ему отказали 24 июля 2019 года.

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