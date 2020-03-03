Арман Шураев прокомментировал свой выход из НСОД

Он считает, что свою миссию в Нацсовете уже выполнил.

Общественный деятель Арман Шураев прокомментировал свой выход из состава Национального совета общественного доверия (НСОД), сообщает zakon.kz.

Это, прежде всего, связано с тем, что я как бы с самого начала не воспринимал это всерьез. Это обычный консультативный орган, который практически ничего не решает. Потом я считаю, что свою миссию уже выполнил. Часть задач, которые были мною лично обозначены, уже решены. Поэтому я считаю, что пусть теперь другие люди решают. Ведь сегодня в НСОД вошли новые люди, поэтому я считаю, что это нормально. Тем более, вы наверное знаете мою позицию по законопроекту о митингах. Я сразу же заявил, что если в таком виде он (закон - прим. ред.) будет принят, то я не вижу причин оставаться в Нацсовете, – сказал Арман Шураев.

Кроме того, он рассказал, как происходит процедура выхода из НСОД.

Я как бы не писал заявления при входе в него, соответственно не писал и никаких заявлений при выходе. Я это решение устно проговаривал еще до Нового года. Это же нед какой-то мандат, который на несколько лет дается. В этом совете 40 человек, и думаю, что ротация кадров – правильная вещь. Каждые полгода кто-то должен туда входить, кто-то должен выходить,– подытожил Арман Шураев.

Сегодня 3 марта 2020 года, произведена ротация состава Национального совета общественного доверия. ​В состав НСОД включены новые представители общественности и экспертного сообщества. Вместе с тем, в рамках ротации из состава НСОД выведены Эльвира Азимова, Аружан Саин, Болат Палымбетов, Арман Шураев, Бахытжан Бухарбай, Азаматхан Амиртаев.

Национальный совет общественного доверия создан 12 июня 2019 года. Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.

​Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле.

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