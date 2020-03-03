94 млн тенге получили пострадавшие и семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы

По 4 миллиона тенге было выплачено 12 семьям погибших.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил о ходе расследования авиакатастрофы Bek Air под Алматы, передает zakon.kz.

На сайте главы правительства опубликован ответ Мамина на депутатский запрос относительно авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании.

По его словам, на сегодняшний день в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" приостановлен сертификат эксплуатанта авиакомпании Bek Air (далее – Авиакомпания).

Межгосударственным Авиационным комитетом (МАК) произведена выгрузка данных из двух бортовых самописцев воздушного судна (речевой и параметрический прибор полетных данных) и на сегодняшний день специалистами МАК готовится заключение. Расследование авиакатастрофы проводит следственно-оперативная группа МВД, надзор за его ходом осуществляется Главной транспортной прокуратурой, - отметил он.

Досудебное расследование продолжается, отрабатываются две основные версии:

обледенение крыльев воздушного судна. Для проверки данной версии с привлечением международных специалистов проверяется нарушение процедуры противообледенительной обработки самолета при его предполетной подготовке;

техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота. В рамках данной версии продолжаются следственные действия, направленные на оценку действий экипажа при возникновении внештатной ситуации.

По итогам расследования будут приняты меры по оповещению СМИ о принятых мерах в отношении лиц подозреваемых в причастности к случившейся трагедии.

Вместе с тем, в соответствии с Трудовым кодексом создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.

По итогам расследования групповой несчастный случай был признан связанным с трудовой деятельностью с установлением степени вины сторон: работников – 0%, работодателей – 100%. Работодателям поручено сообщить в страховые компании о необходимости проведения страховых выплат семьям погибших работников (иждивенцам). Материалы специального расследования направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения по произошедшему групповому несчастному случаю, - сказал премьер-министр.

На сегодняшний день местными исполнительными органами проведена работа по оказанию материальной помощи, по местожительству было выплачено по 1 млн тенге 46 пострадавшим пассажирам, также выплачено по 4 миллиона тенге 12 семьям погибших.

Вместе с тем, в соответствии с Законом "О защите прав потребителей" Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подан иск в экономический суд Нур-Султана в интересах пассажиров по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов Авиакомпании.

Кроме того, согласно поручению главы государства до конца первого полугодия 2020 года будут проверены все авиакомпании, осуществляющие перевозку пассажиров на регулярных маршрутах. В целом, государственными органами принимаются всесторонние меры по оказанию материальной и консультативной помощи пострадавшим при крушении самолета, а также возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов Авиакомпании, - заключил Мамин.

Пассажирский самолет компании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря 2019 года в Алматы недалеко от аэропорта.

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