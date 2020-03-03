Сирия: Быть большой войне или не быть – мнения казахстанских экспертов

Открытое военное противостояние не выгодно ни Москве, ни Анкаре.

Причины конфликта между Россией и Турцией комментируют директор Института геополитических исследований, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук Асылбек Избаиров и докторант Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК, эксперт в области международных отношений Аскар Батталов, сообщает zakon.kz.

zakon.kz: В чем причины конфликта по Сирии между Россией и Турцией?

Асылбек Избаиров: Турция с самого начала конфликта придерживалась всех соглашений и международных обязательств, и не давала повода для ухудшения ситуации. Напротив, с декабря прошлого года силы Асада в нарушение Астанинских и Сочинских договоренностей, начали широкомасштабное наступление на Идлиб. В этой ситуации, чтобы проанализировать логику действий президента Турции Эрдогана, мы должны выделить три его основных постулата.

Первое - если другие "внешние державы" в Сирии преследуют геополитические или геоэкономические интересы, то для Турции Сирия это, прежде всего, вопрос непосредственной национальной безопасности. Только она, а не Иран или Россия граничит с Сирией, только на нее непосредственно влияет ситуация в этой стране, миллионы сирийских беженцев бегут не в Москву или Тегеран, устраивать их, заботиться и защищать – удел Анкары.

Для решения проблемы беженцев Турцией предпринимаются шаги по обустройству буферной зоны в Северной Сирии, где бы могли разместиться те, кто не желает жить под властью Асада. Это миллионы людей. Кроме того, эти зоны безопасности направлены на то, чтобы предотвращать нападения курдских вооруженных формирований на приграничные районы Турции. Сегодня многие говорят, что в Идлибе Турция "прикрывает экстремистов и террористов", но почему-то умалчивают, что на стороне Асада воюет "Хезболла", признанная террористической организацией, а военные силы курдской администрации созданы на базы отрядов Курдской рабочей партии – также признанной террористической.

Буквально все стороны конфликта в Сирии вынуждены работать с ситуативными союзниками, чтобы решить свои задачи, но только Турция в этой ситуации решает проблему национальной безопасности.

Второе - проблема беженцев ложится тяжелым бременем на экономику Турции. Наступление асадовских сил заставило около полутора миллионов человек переместиться ближе к турецкой границе. В Турции уже находится порядка 3,7 миллионов беженцев, и еще 4 миллиона готовы перейти на ее территорию, если зона де-эскалации будет захвачена Асадом. Официальная Анкара вполне законно заявляет, что больше не имеет ресурсов для обустройства новых несчастных и поэтому будет вынуждена открыть границы с Европой, что может привести к большим проблемам безопасности в Европе.

Турция вполне законно хочет решить эту большую проблемы с беженцами созданием условий для жизни сирийцам в зоне безопасности в Северной Сирии. То, что в этом им противостоят асадовские силы, поддерживаемые Россией и Ираном, противоречит Астанинскому процессу и соглашениям в Сочи.

Третье - предотвращение гуманитарной катастрофы внутри самой Сирии усилиями переговорного процесса. Даже не смотря на вынужденные вооруженные меры против наступления войск Асада, Эрдоган надеется именно на "конкретные шаги" России по перемирию в Идлибе и восстановление Астанинского соглашения, которое он планирует 5 марта обсудить вместе с Путиным в Москве.

Турция не имеет территориальных претензий к Сирии, не собирается захватывать ее земли, не ищет на территории этой страны каких-либо экономических или политических приобретений. Даже создавая буферную зону у своих границ, она делает это лишь для того, чтобы разгрузить свою инфраструктуру и расселить сирийских беженцев, а также обеспечить безопасность своего населения.

zakon.kz: И все же, почему Турция пошла на столь радикальные меры и решила начать полномасштабную военную операцию в Сирии, ведь по большому счету никто не ожидал столь жестких мер?

Аскар Батталов: Во-первых, мы должны понимать, что Сирия пока есть на мировой карте только де юре, но де факте страна не является независимым и суверенным субъектом международных отношений.

Территория поделена на сферы интересов Ирана, России, Турции и, возможно, скоро мы увидим нового "старого" игрока - Израиль.

Во-вторых, как бы парадоксально это ни звучало, но ситуация с Севером Сирии для Турции аналогична с ситуацией Крыма для России. Это стратегически важная территория со времен Османской империи, на которой проживают народы, родственные туркам, а также принадлежащие к суннитской ветви ислама. Иными словами, если Крым это "задний дворик" России, то Идлиб – это "прихожая" Турции. И аналогия идеи спасения русскоязычного населения Крыма, а сегодня Донбасса и Луганска с идеей спасения тюркоязычных народов Сирии явно бросается в глаза.

В третьих, Эрдоган находится под колоссальным давлением внутри турецкого истеблишмента, военных ястребов, жаждавших реванша, и населения, которое смерть турецких солдат воспринимает очень остро. И самое главное - мнение турецкой оппозиции, под микроскопом которой находится каждый шаг Эрдогана.

Учитывая изложенное, Россия и Иран должны были полагать, что Турция может пойти на массированное наступление, однако они недооценили вышеуказанные факторы и безвыходность ситуации Эрдогана.

Полагаю, эксперты этих стран восприняли максимальные дипломатические реверансы Эрдогана и зависимость Турции по некоторым экономическим аспектам от России как слабость, но просчитались. Мы наблюдаем провал кремлевских российских стратегов и экспертов по Ближнему Востоку.

Россия в Сирии итак уже заняла очень выгодную позицию. Официально Кремлем не было обещано Асаду восстановление всей территории под контроль Дамаска, была оговорена только борьба с террористами. Россия определилась с зоной влияния, могла бы неспешно укреплять и строить новые базы, но увы... Сегодня, учитывая колоссальную потерю территорий, подконтрольных Асаду, стратегическое превосходство турецких войск, как в оснащении, так и в количестве, Кремль попал в затруднительное положение. Возможности России в акватории Средиземного моря очень ограничены, Турция вполне может перекрыть Босфорский пролив для кораблей РФ, мотивируя тем, что Россия угрожает национальной безопасности Турции. Ясно, что НАТО поддержит своего постоянного члена.

Иран был максимально "урезонен" устранением в декабре американскими силами в Ираке Сулеймани. Нужно понимать, что Турция без неформального одобрения США вряд ли пошла бы на столь кардинальные меры, какие мы наблюдаем в последние несколько суток.

Более того, политическая нестабильность внутри Ирана и вспышка коронавируса сильно отвлекают внимание руководства от сирийской арены, хотя Иран изъявил желание о переговорах с Турцией в формате "без РФ", одновременно пригрозив Турции ответными боевыми действиями.

zakon.kz: Россия и Турция до этого показывали дружественный характер взаимоотношений. Почему стал возможным этот конфликт?

Асылбек Избаиров: Тактический союз между Москвой и Анкарой показал свою временность. Мы видим, что у них разная позиция по конфликту в Ливии, где Турция поддержала признанное ООН и ЕС Правительство национального единства (ПНЕ), руководимое премьер-министром Фаизом Сараджем, а Россия - оппозиционного генерала Халифу Хафтара.

В прошлом Россия и Турция часто были противниками, и уже последние пять веков история знает 12 русско-турецких войн, шедших с переменным успехом. Сражения были за Кавказ и причерноморские земли, за контроль над Босфором и Дарданеллами, за Балканы. А если говорить об итогах, то обе империи прекратили свое существование, понеся за периоды войн огромные потери. Та же Сирия с 1517 года, после завоевания султаном османов Селимом I, вплоть до 1918 года была в составе Османской империи. С одной стороны, арабы воспринимали турков как завоевателей, поэтому, когда арабская армия во главе с Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница.

Но, с другой стороны, суннитское большинство Сирии после 1920 года (когда устанавливается мандат Франции) так и не получило доступ к власти над собственной страной...

То есть конфликт 2011 года имел давнюю предысторию и был обусловлен многочисленными факторами. В итоге, Турция, как суннитская страна, стала теперь едва ли не единственной защитницей для суннитского большинства населения Сирии.

Ну, а если копать еще глубже, то во время турецко-российских войн Россия последовательно добивалась взятия Константинополя, как исторического "реванша" за ликвидацию Византии. Как видим, исторические предпосылки современных конфликтов имеют многовековую историю.

zakon.kz: Каковы ваши прогнозы: быть или не быть большой войне?

Аскар Батталов: Как известно, 5 марта намечается встреча глав государств России и Турции и, учитывая сегодняшнее положение, думаю, большой войне не быть... Но до 5 марта еще есть время и ситуация может в корне измениться. Прогнозировать что-либо сложно, но негативные сценарии можно смоделировать. К примеру, если собьют самолет турецких ВВС (до настоящего времени был сбит только турецкий дрон), или будет запущена ракета непосредственно по территории Турции, что вполне может сделать армия Асада, российские или иранские прокси...

Если и дальше рассуждать о более углубленной эскалации, то Россия вполне способна применить ядерное тактическое оружие на территории Сирии. То есть формально Турция не сможет задействовать 5-ю статью договора НАТО, так как атака не будет произведена непосредственно на ее территорию, но это грозит России большими последствиями. Готова ли она к этому? Думаю, нет. У Кремля в Сирии были совершенно другие планы, Россия не была заинтересована в полномасштабной войне с Турцией со всеми вытекающими проблемами с НАТО.

Полагаю, Турции тоже не нужна масштабная война с Россией. Но в свете сложившихся обстоятельств (до 5 марта Турция вполне может захватить не только весь Идлиб, но и пойти дальше на Алеппо) она уже не станет ограничиваться буферной зоной, и на переговорах будет также отстаивать зону Алеппо, хотя формально это сейчас зона влияния Ирана.

И ситуация сейчас на стороне Эрдогана, он способен снести режим Асада в течение недели, причем без войны с Россией, но в перспективе с полномасштабной войной с Ираном, поэтому, думаю, Турция до конца не пойдет, предмет торга только Идлиб и Алеппо.

Вместе с тем, не исключено, что под давлением или с поддержки США может пойти до конца. Как я отметил, ситуация благоволит, сейчас происходит восстание на юге Сирии, повстанцы, вдохновленные турецким продвижением, пытаются взять Дераа под свой контроль. Армия Асада (прокси Ирана и ЧВК РФ) вынуждены воевать на два фронта. На подавление восстания брошена 4-я танковая дивизия.

Асылбек Избаиров: Независимо от того, объявит Турция войну Сирии или нет, война между ними уже фактически идет. Заявление российского министерства обороны, что оно отказывается гарантировать безопасность турецкой авиации над Идлибом, это почти открытая угроза. Если, по принципу "черного лебедя", вдруг собьют турецкие самолеты, то это уже будет совсем другая ситуация, которая резко обострит обстановку во всем регионе.

Если гипотетически порассуждать, на чьей стороне будет перевес в возможном конфликте между Турцией и Россией, то вырисовывается следующая картина.

Первое - в состоянии войны, естественно, что Турция закроет пролив, а это значит, что военное снабжение российской группировки в Сирии будет перерезано. Маршрут через Каспийское море, территорию Ирана, Персидский залив в обход Аравийского полуострова, через Красное море очень трудный и длинный, логистику войны он не потянет.

Согласно конвенции Монтрё 1936 года, Турция имеет право перекрыть Босфор не только в случае объявления войны, но и просто когда сочтет себя "под угрозой военной опасности".

Второе - очевидно, НАТО может поддержать Анкару. Согласно статье 5 Устава Североатлантического альянса, его члены должны вступаться друг за друга в случае нападения "в Европе или Северной Америке, на территорию Турции или острова в Средиземном море или над ним". Эрдоган уже попросил Америку поставить Турции комплексы ПВО Patriot.

Третье - сирийские сунниты, которые являются большинством в Сирии, будут на стороне Турции. На стороне России, возможно, курды готовы выставить своих бойцов, также на стороне Асада воюют алавиты и шииты. Однако, позиция последних зависит от Ирана, который на днях предложил Турции провести переговоры напрямую, без участия Москвы. Тегеран – в центре коронавирусной эпидемии, и его возможности сильно истощены.

Четвертый фактор - ядерные боеголовки России, которые являются скорее оружием сдерживания, чем нападения. За все годы после второй мировой войны ни одна ядерная держава, участвовавшая в десятках локальных конфликтов, ядерное оружие не применяла.

Кроме всего прочего, ядерное нападение на Турцию автоматически вызовет ответ США, которые уже ввели через Гибралтар авианосную группу во главе с авианосцем "Эйзенхауэр", чтобы гарантировать отсутствие любых неожиданностей со стороны российских кораблей в акватории.

Пятый фактор - турецкие дроны, которые, как показали последние события, становятся новым решающим фактором в войне. Так турецкие военные за три дня ограниченной операции буквально "выбили" весьма впечатляющее количество техники в идлибской зоне. Применение дронов со стороны Турции превратило их действия в хирургически точные операции по умиротворению, не имеющие ничего общего с российскими ковровыми бомбардировками, в ходе которых гибнет мирное население, разрушаются больницы, школы и мечети.

То, что Анкара решила сделать свои действия максимально прозрачными для медиасферы, стало неприятным сюрпризом для ее противников, которые не могут теперь всерьез обвинять турков в эскалации насилия – весь мир видит, что точные удары направлены против военной техники и тех, кто с оружием в руках гонит миллионы беженцев к границе.

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что открытое военное противостояние не выгодно ни Москве, ни Анкаре. Слишком много взаимных экономических проектов - туризм, сельхозпродукция, строительный бизнес и прочее. Под угрозу заморозки может встать и строительство Россией в Турции атомной электростанции Аккую, а также экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море - "Турецкий поток". Да и Турция сразу заявила, что последние действия их военных официально не направлены против России.

Эрдоган прямо говорит Кремлю, чтобы тот оставил его "один на один" с Асадом. Это недвусмысленная и открытая позиция. Не предвзятый критик не может найти в ней каких-либо изъянов.

zakon.kz: Чего же в конечном счете хочет Турция?

Аскар Батталов: Планы Турции очевидны, это "забить колышки" в конфигурации будущего раздела Сирии, где Идлиб и Алеппо будут территориями новых непризнанных государств по примеру Абхазии или Южной Осетии, или зонами Донбаса и Приднестровья и так далее, но подконтрольными Турции. Доведение боеспособности российских прокси такими точечными и массированными ударами турецких ВВС до абсолютной дезориентации и нуля с точки зрения резкого сокращения техники, а также захват столь обширных территорий, будет уменьшать арсенал аргументации Кремля на предстоящих переговорах. Поэтому сейчас Турция попытается уничтожить как можно больше техники и стратегических объектов противника и захватить ключевые территории.

Это все касаемо текущей ситуации. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание и на другие аспекты. Например, в случае обострения конфликта между Россией и Турцией, и перехода его в фазу за пределы Сирии, допустим, непосредственно на территорию Турции, а также полномасштабной войны с угрозой территории России, Турция воспользуется 5-й статьей договора НАТО и страны европейского альянса вынуждены будут ответить и помочь своему полноправному члену.

Вместе с тем, страны, входящие в договор ОДКБ, также должны будут откликнуться на гипотетический призыв России в рамках ОДКБ, и как мы знаем, Казахстан является членом данной организации. В этой связи, для Казахстана крайне невыгодна эскалация конфликта до "большой войны", такая ситуация может поставить нацию в крайне щепетильное положение…

В то же время, у Казахстана есть юридический аргумент в виде протоколов и соглашений Астанинских переговоров, которые были нарушены, что и вызвало нынешнюю эскалацию, и в случае чего, Казахстан может громогласно ссылаться на эти протокола, а также вновь примерить на себя жилет миротворца.

Также в свете сирийской войны, мы должны осознавать, что в целом конфигурация Ближнего Востока после Арабской Весны 2011 года стремительно меняется.

История всех противоречий Ближнего Востока кроется в результатах первой мировой войны. Развал Османской империи был геополитической катастрофой для данного региона. Противоречия были заложены изначально по шито-суннитскому разлому, арабо-персидскому, арабо-израильскому. Страны, созданные искусственно западными державами первой половины XX столетия, стали сейчас болезненно трансформироваться и рушиться.

Что же касается России и Турции, то это исторически два геополитических конкурента, которые никогда не станут "приятелями", и в любое время могут "проснуться" исторические "обиды".

Яркий пример такого эксперимента - искусственное "пробуждение" шиито-суннитского архаичного конфликта, который был забыт на многие столетия, но после революции и прихода в Иране в 1979 году религиозных сил к власти, данная карта была мастерски разыграна.

Вообще нужно отметить, что Ближний Восток это лаборатория ужасных социальных экспериментов. Например, арабо-израильский конфликт породил проблему палестинских беженцев, которых принял Ливан, и это нарушило баланс. Ливан в основном состоял из арабов-христиан. Впоследствии палестинские боевики создали государство в государстве, игнорируя официальный Ливан и осуществляя с его территории боевые вылазки в сторону Израиля. Так началась гражданская война 1975 года между христианами и мусульманами Ливана. Сегодня же это в масштабе "исход" арабских беженцев в страны ЕС - в мир христианской религиозной идентичности. Сирийский "узел" становится своего рода историческим "триггером" к вполне моделируемым событиям, но это уже другая история…

Торгын Нурсеитова

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