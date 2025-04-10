Придут ли дешевые товары из КНР в Казахстан на фоне торговых войн – мнения аналитиков

Эскалация торговой войны между США и Китаем ставит под вопрос будущее глобальной торговли. Пока мировые рынки лихорадит, эксперты гадают, не обернется ли противостояние гигантов наплывом дешевой китайской продукции на рынки Казахстана и СНГ, сообщает Zakon.kz.

Апрель 2025 года ознаменовался новым витком торговой войны между США и КНР. Администрация президента Дональда Трампа, не снижая накала, вновь подняла пошлины на китайские товары до 125%. Пекин ответил симметрично, взвинтив тарифы на американскую продукцию до 84%. Двусторонняя торговля, и без того находящаяся в дисбалансе торговый избыток Китая в декабре 2024 года вырос до 104,84 миллиарда долларов США, по сравнению с 75,31 миллиарда долларов в тот же период годом ранее – данные Тradingeconomics), оказалась на грани полной остановки.

МИД Китая назвал торговый профицит с США "объективной реальностью" и подчеркнул готовность бороться до конца, обратившись с иском против действий Вашингтона во Всемирную торговую организацию (ВТО), – сообщает Синьхуа. В свою очередь, Дональд Трамп, похоже, не намерен отступать, игнорируя панику на рынках, где индекс S&P 500 потерял более 12% с начала апреля (данные Bloomberg).

Центральная Азия в тени гигантов

Для стран Центральной Азии, включая Казахстан, новая тарифная волна имеет преимущественно косвенное значение, – утверждает ведущий эксперт ИФПиР РК Руслан Изимов.

"Прямой экспорт в США невелик, не превышая 1% от общего объема внешней торговли большинства стран региона Центральной Азии. Кроме этого, Казахстан, благодаря дипломатическим усилиям, добился частичных тарифных исключений для 92% своих поставок (нефть, уран, ферросплавы)". Руслан Изимов

Тем не менее, косвенные риски остаются весьма ощутимыми. Замедление экономик ключевых партнеров региона – ЕС и Китая – может привести к снижению спроса на сырье и нарушению логистических цепочек.

Рынок России – как альтернатива?

На фоне обострения отношений с США, Китай может попытаться перенаправить экспортные потоки на другие рынки, в том числе в страны БРИКС и СНГ. Об этом свидетельствуют и заявления российских экспертов. Однако, впечатляющего наплыва китайского импорта, сопоставимого с 2022-2023 годами, не будет.

Тем не менее, эксперты, в частности, экономист Евгений Надоршин допускает увеличение поставок на 20-30% и возможность значительных скидок на некоторые категории товаров, особенно на устаревающие модели.

"У китайских поставщиков потенциально для неамериканских покупателей могут быть скидки на какие-то позиции даже в 50%. Например, в автомобильном рынке даже с учетом повышения утилизационного сбора". Евгений Надоршин

Казахстан: между молотом и наковальней

Для Казахстана, как и для других стран СНГ, перспектива наплыва дешевых китайских товаров неоднозначна. С одной стороны, это может привести к снижению цен на широкий спектр продукции, что выгодно для потребителей. С другой стороны, это может оказать давление на местных производителей, не способных конкурировать с более дешевым импортом.

Важно отметить, что Казахстан уже имеет тесные экономические связи с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь". География и инфраструктура делают Казахстан потенциальным бенефициаром переориентации китайского экспорта. Страна активно развивает транзитные мощности: сухой порт "Хоргос", железнодорожные коридоры через Алтынколь и путь "Западная Европа – Западный Китай" уже работают на повышенных оборотах.

Увеличение поставок китайских товаров может укрепить двусторонние связи, но также потребует от казахстанских властей выработки мер по защите внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей.

Протекционизм как новая реальность

Новая тарифная политика США знаменует собой отход от либерального глобального порядка и подталкивает мир к формированию региональных торговых блоков. Протекционизм усиливает экономическую фрагментацию и создает альтернативные цепочки поставок, отмечает Руслан Изимов.

В этой ситуации странам Центральной Азии необходимо быстрее адаптироваться к новым условиям и укреплять связи друг с другом и с различными экономическими центрами, включая ЕС, Китай и Россию.

Добавим, что вчера в "торговую войну" вступила Европа. Евросоюз 9 апреля одобрил введение ответных пошлин на продукцию из США на общую сумму €22 млрд. Как пишет издание Euractiv, ответные тарифы ЕС составят от 10 до 25% и затронут ряд американских товаров, включая табачные изделия, мотоциклы, мясо птицы, а также продукцию из стали и алюминия. Инициативу поддержали 26 из 27 стран Евросоюза, против выступила только Венгрия.