Кто отключил соцсети в середине февраля в Казахстане

Редакция обратилась в Министерство цифрового развития, Комитет национальной безопасности и в Комитет по защите потребителей. Каждому из ведомств были заданы разные вопросы.

Министерство цифрового развития и Комитет национальной безопасности не причастны к сбоям в работе интернета в середине февраля. Об этом говорится в ответе на запросы редакции zakon.kz.

16 февраля 2020 года в Казахстане наблюдались сбои в работе интернета. Согласно данным портала Downdetector, в тот день со сбоями работали Google, Youtube, Instagram, Telegram и другие. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить работу всех информационных ресурсов. К вечеру работа интернета была восстановлена.

Редакция zakon.kz обратилась в Министерство цифрового развития, Комитет национальной безопасности и в Комитет по защите потребителей. Каждому из ведомств были заданы разные вопросы.

У Министерства цифрового развития мы спросили:

1. Почему в Казахстане наблюдались сбои в работе интернета?

2. Не нарушен ли таким образом закон о доступе к информации?

3. Не связано ли это явление с постами Айсултана Рахата или запланированными митингами запрещенного в РК движения ДВК?

4. Какой государственный орган ответственен за сбои в работе интернета?

5. Понесут ли наказание должностные лица в связи со сбоями в работе интернета?

В ведомстве ответили, что в случае использования сетей или средств связи в преступных целях уполномоченные органы вносят в Министерство цифрового развития предписание об устранении нарушений закона. Уполномоченные органы также вправе требовать временно приостановить работу сетей или средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам или размещенной на них информации.

Что касается вашего вопроса относительно проблемы с доступом к интернет-ресурсам (Telegram, YouTube, Google и т.д.) со стороны министерства решений по ограничению доступа не принималось и предписания не поступали. Меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов, содержащих нарушения действующего законодательства Казахстана, - пояснили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что операторы связи обязаны произвести перерасчет абонентской платы, если интернет не будет работать по вине оператора связи.

У Комитета по защите прав потребителей мы спросили, должны ли интернет-провайдеры компенсировать потребителям ущерб за сбои в работе интернета? Там ответили, что потребители имеют право на надлежащее качество товара, работы, услуги, а также на возмещение в полном объеме убытков из-за недостатков товара (работы, услуги).

Потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу и требовать возмещение ущерба, а продавец обязан обеспечить надлежащее качество товара (работы, услуги), возместить в полном объеме убытки, причиненные жизни или здоровью из-за его недостатков.

Если в течение десяти календарных дней продавец (изготовитель, исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд - говорится в сообщении.

К Комитету национальной безопасности мы обратились со следующими вопросами:

1. Угрожают ли национальной безопасности сбои в работе интернета?

2. Почему в Казахстане наблюдались сбои в работе интернета?

3. Не нарушен ли закон о доступе к информации?

4. Какой орган ответственен за сбои в работе интернета?

5. Не было ли со стороны КНБ поручения заблокировать соцсети 16 февраля? Если было, то в связи с чем?

Ведомство ответило на запрос редакции позже всех. В своем ответе КНБ заявил, что с этими вопросами следует обратиться в Министерство цифрового развития.

Сообщаем, что интересующие вас вопросы, касающиеся сбоев работы сети Интернет в Казахстане, компетентен рассматривать уполномоченный орган в области связи. С учетом изложенного, для получения соответствующих сведений полагаем целесообразным обратиться в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, - говорится в ответе.

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