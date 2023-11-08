Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио

Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио Фото: flickr
Сегодня, 8 ноября 2023 года, казахстанцы обратились в редакцию Zakon.kz с вопросом, почему по всей стране не работают телевидение и радио.

Причина – в проведении профилактических работ. Об этом напомнили в АО "Казтелерадио".

В компании также сообщили, что телерадиовещание будет восстановлено в 17:00.

Отметим, что казахстанцев о временном отключении 8 ноября 2023 года телевидения и радио предупреждали еще на прошлой неделе. В АО "Казтелерадио" тогда отмечали, что "планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей" проводятся ежеквартально для "обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания".

Материал по теме

Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Читайте также

фермеры не получили компенсацию в связи с засухой
Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений
штормовое предупреждение
Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг
попытка суицида
В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков
Динара Халдарова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления