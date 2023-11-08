Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио

Сегодня, 8 ноября 2023 года, казахстанцы обратились в редакцию Zakon.kz с вопросом, почему по всей стране не работают телевидение и радио.

Причина – в проведении профилактических работ. Об этом напомнили в АО "Казтелерадио".

В компании также сообщили, что телерадиовещание будет восстановлено в 17:00.

Отметим, что казахстанцев о временном отключении 8 ноября 2023 года телевидения и радио предупреждали еще на прошлой неделе. В АО "Казтелерадио" тогда отмечали, что "планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей" проводятся ежеквартально для "обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания".

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АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.