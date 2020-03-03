Американцев могут расселить по психбольницам

Уже готовы 50 единиц жилья.

В США предложили малообеспеченным пенсионерам селится в здания закрытых поликлиник и психиатрических учреждений, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В рамках акции происходит перепрофилирование закрытых лечебных центров для того, чтобы они стали постоянным местом жительства для отдельной категории граждан — пожилых людей с достатком ниже 50 процентов от среднего уровня дохода, а также для участников программы Illinois Supportive Living Program (программа для людей с ограниченными возможностями, направленная на поддержание самостоятельного образа жизни). Такое жилье будет доступно по всей стране: от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) до Нью-Йорка (штат Нью-Йорк).

Девелопер Evergreen Real Estate Group уже сделал большой рывок в этом направлении. Первой он приобрел закрытую больницу Святого Чарльза в западном пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Компания преобразовала заброшенное здание в стиле ар-деко в новый комплекс Aurora St. Charles Senior Living с 50 единицами жилья.

В планах застройщика заселить и больницу Рейвенсвуд, на ремонт которой был выделен 81 миллион долларов (пять миллиардов рублей). Здание 1974 года постройки после реставрации станет новым домом для многих пенсионеров. Им предложат 74 квартиры. Также в больнице будут проживать участники социальной программы Illinois Supportive Living Program, которым выделят 119 единиц жилья. Несмотря на то, что две отдельные группы населения будут делить одно здание, застройщик планирует поселить их в разные секторы с отдельными входами.

В распоряжении будущих жильцов есть общие комнаты для отдыха, библиотека, компьютерный зал, а также терраса на крыше здания. Для участников программы Ilinois Supportive Living Program будет доступна столовая, комната физиотерапии, общие гостиные с телевизором, а также дежурные врачи. Больницу планируют открыть летом 2021 года. Директор по развитию компании Evergreen Real Estate Group выразил свои надежды о дальнейшем развитии этой сферы в будущем. Для осуществления своих идей компания использует несколько источников финансирования, сотрудничая с рядом государственных и частных партнеров.

По оценкам экспертов, цены на жилье в США растут быстро, а доходы населения по сравнению с ними — медленно. Это проявляется в увеличении числа квартиросъемщиков, среди которых преобладают домохозяйства со средним уровнем дохода. Подобная программа должна помочь преодолеть кризис доступности жилья в стране.

Помимо этой акции, в США работают и другие программы, созданные для борьбы с кризисом. В начале 2020 года городские власти Нью-Йорка предложили застройщикам помочь малообеспеченным семьям взамен на налоговые льготы. Программа предполагает заселение такой категории граждан в невыкупленные квартиры, расходы на аренду которых городские власти возьмут на себя.

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