Жилье мое: в Павлодаре не могут расселить людей из аварийного дома

Чиновники Павлодара просят жильцов срочно освободить разваливающийся дом. Почти месяц назад власти признали строение опасным и объявили режим ЧС. 24 семьи готовы покинуть квартиры, но сейчас возникли трудности с поиском съемного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсан Негманов буквально сидит на чемоданах. В его квартире на верхнем этаже масштабы ЧС нагляднее всего.



"В щель наружу уже кулак заходит, здесь небольшой "national geographic": сколопендры, мыши, насекомые заползают. Но это не самое страшное уже, так, днем и ночью что-то шуршит временами, а этой ночью как громыхнуло, мы с женой испугались. Маленький ребенок давно у родителей, мы пришли сегодня вещи упаковать. Готов хоть сейчас съехать, несмотря на то, что это ипотечная квартира", – говорит Ерсан Негманов.

Этот собственник квартиры одним из первых планирует заключить договор аренды о съеме жилья. Тем более что в режиме ЧС власти выделили на аренду трехкомнатных квартир 15 миллионов тенге до конца текущего года с пролонгацией программы в 2024 году.

Журналисты подсчитали, что в распоряжении каждой из 24 семей будет более 200 тысяч тенге ежемесячно, и этой суммы вполне достаточно, чтобы снять равноценное жилье в Павлодаре. Согласно порталу по поиску недвижимости, предложений по аренде от 150 тыс. до 200 тыс. тенге в месяц достаточно. Но оказалось, что считать нужно с учетом заработка подрядчика, который выиграл тендер на услугу по аренде квартир.

"Нам дали контакты риэлтора. Я сразу спросил об условиях. Кто ищет, на какую сумму могу рассчитывать? Искать могут все на сумму 130 тысяч тенге. Бумаги, подтверждающей эти слова, конечно, нет, но это факт. За эти деньги я нашел только двухкомнатную квартиру, не в центре. Хорошо, что там рядом детский сад, куда мой ребенок ходит. Трехкомнатные за эти деньги – клоповники, в которые страшно заходить", – говорит Ерсан Негманов.

Об этом же говорят и другие жильцы: якобы риэлтор негласно настаивает на этой сумме. Откуда такой порог взялся, власти не знают, и, как оказалось, знать не могут.

"Мы также можем найти в интернете объявления о квартирах и пойти договариваться с хозяином. Непонятно, зачем посредник, которому уходит часть денег?" – спрашивает жительница дома, журналист Ольга Воронько.

Оказывается, напрямую средства жильцам выделять по закону нельзя даже в чрезвычайной ситуации.

«Только через госзакупки. Согласно договору, подрядчик должен предоставить трехкомнатные квартиры, которые соответствуют санитарно-техническим нормам. Если вариант не устраивает, ищут другой. За какую сумму это будет сделано, госоргану без разницы. Мы обязаны обеспечить квартирами. Если подрядчик не успевает в срок, будем обращаться в суд», – говорит руководитель отдела жилищных отношений города Павлодара Кенжегуль Жолжаксинова.

Она отметила, что в условиях ЧС закуп услуги провели методом ценовых предложений из одного источника. Выбранный подрядчик уверяет, что предложений на рынке недвижимости достаточно, и он с задачей справится.

"Ситуация сложная, нужно дружно сейчас заниматься переездом. Я – опытный риэлтор, знаю рынок, квартир много сдается. Конечно, не надо рассматривать дорогие варианты. Если есть жилье за 150 тысяч тенге, всегда можно договориться с хозяином о скидке. Я максимально буду заниматься сопровождением всех семей, пока они не переселятся. Что касается нашего дохода, есть сотрудники, которым надо платить, есть налоговые обязательства", – говорит Азамат Кусаинов, владелец риэлторской фирмы.

Так или иначе, к 12 октября, по данным заместителя акима города Павлодара Светланы Гладышевой, договор аренды заключили две семьи. Между тем всем жителям разосланы уведомления с конкретным сроком – найти жилье до 16 октября.

"После этого будет проведена процедура обесточивания дома: окна и подъезды первого этажа будут заблокированы", – информировала Светлана Гладышева на брифинге.

Если к указанному времени собственники квартир не съедут, то, согласно уведомлению, они берут на себя риски и ответственность в случае обрушения стен и потолков.

Что касается дальнейших перспектив, то после консервации аварийного дома будут начаты процедуры по изъятию земельного участка под нужды государства. На разработку проектно-сметной документации потребуются месяцы. Жителям в течение года обещают выдать в собственность другие квартиры или выплатить денежную компенсацию.