Стали известны подробности смерти двух близнецов в Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело.

Тела двух близнецов были найдены в Карагандинской области. Мама детей будет давать показания только после похорон, передает zakon.kz.

Стало известно, что мама близнецов (1994 года рождения) была нетрезвая - средняя степень опьянения. Она поругалась с мужем и ушла с грудничками к матери.



Что там произошло, неизвестно. Мать плачет, ей предстоят похороны близнецов. Полиция ее пока не трогает. Но вскрытие в морге показало, что они были задушены - либо кто-то мог специально закрыть им ротики и носики ладошкой. Вторая версия - они могли запутаться в одеяле. Близнецы родились 3 июля. Сегодня, третьего марта, им бы исполнилось по восемь месяцев. Мать детей будет давать показания после похорон сына и дочери. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении patriotkaragandy.

Прабабушка младенцев говорит, что супруги воспитывают четверых детей.

Я не могу поверить. Мои правнуки у меня перед глазами. Закрываю глаза и вижу их, моих любимых правнуков. У внучки и ее мужа еще есть два сына - они маленькие, в школу не ходят, - сказала она.

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