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Какие люди наименее подвержены коронавирусу

На возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1 проценту от общего числа зараженных.

Фото : tolko-poleznoe.4 марта 2020, 09:34

Ученые озвучили категорию людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом, передает zakon.kz.

По статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости, реже всех заболевают дети и подростки, пишут "Известия".

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Выяснилось, что на возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1 проценту от общего числа зараженных.

Российские вирусологи полагают, что эта тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Но специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало.

В основную группу риска заражения коронавирусом вошли люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей. Сами взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.


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