Какие люди наименее подвержены коронавирусу

На возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1 проценту от общего числа зараженных.

Ученые озвучили категорию людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом, передает zakon.kz.

По статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости, реже всех заболевают дети и подростки, пишут "Известия".

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Выяснилось, что на возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1 проценту от общего числа зараженных.

Российские вирусологи полагают, что эта тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Но специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало.

В основную группу риска заражения коронавирусом вошли люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей. Сами взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.

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