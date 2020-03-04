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Изменится ли график каникул в Казахстане из-за угрозы коронавируса

Школьники будут отдыхать с 21 марта по 2 апреля.

Фото : pixabay.com4 марта 2020, 09:57

Министерство образования и науки сделало официальное заявление касательно того, повлияет ли угроза коронавируса на график обучения детей в Казахстане, передает zakon.kz.

По информации Sputnik, в министерстве опровергли информацию о том, что из-за коронавируса в школах будут отменены занятия.

Распространяемая в социальных сетях информация об отмене занятий не соответствует действительности. В случае принятия решения об изменении графика учебных занятий информация будет размещена на официальных ресурсах ведомства и доведена через СМИ официально, - говорится в сообщении.

Согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июля 2019 года № 337 "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2019 - 2020 учебного года в организациях среднего образования" школьники будут отдыхать с 21 марта по 2 апреля 2020 года.

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В учебном графике изменений нет. Мы только рекомендуем минимизировать проведение массовых мероприятий. Это делается, в первую очередь, во благо детей, и родители относятся с пониманием. Это всего лишь профилактические меры, – сказала председатель комитета дошкольного и среднего образования Минобразования Майра Мелдебекова.

Также в целях принятия необходимых мер по недопущению распространения коронавируса казахстанские студенты и преподаватели в рамках академической мобильности временно не будут выезжать за рубеж.


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