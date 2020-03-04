В МИД рассказали о казахстанце в Южной Корее, у которого якобы выявили коронавирус

Был установлен контакт с местной полицией и данным гражданином, который разъяснил, что ранее не посещал клинику и не сдавал какие-либо анализы на наличие коронавируса.

Гражданин Казахстана помещен на домашний карантин с ежедневным контролем о состоянии здоровья по телефону после посещения заведения общественного питания в Южной Корее. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент zakon.kz.

"3 марта 2020 года в русскоговорящих группах соцсетей Южной Кореи распространилась информация, что якобы у казахстанца, который нелегально находится в этой стране, был подтвержден коронавирус. По сообщению этих социальных сетей, гражданин сбежал из клиники и в настоящее время разыскивается полицией. Такая же информация прошла на телеканале Хабар 24. Посольством Казахстана в Южной Корее были проведены соответствующие мероприятия, в ходе которых информация не подтвердилась", — напомнил Смадияров.

По его словам, был установлен контакт с местной полицией и данным гражданином, который разъяснил, что ранее не посещал клинику и не сдавал какие-либо анализы на наличие коронавируса.

По информации корейской полиции, данный гражданин на днях посетил заведение общественного питания, где в это же время находился больной коронавирусом. Ему и всем лицам, посетившим данное заведение, необходимо пройти тест на наличие вируса. При этом наш соотечественник заявил, что готов пройти все медицинские процедуры и сотрудничать с местными властями. Наше посольство тесно работает с МИД и корейским центром по контролю и профилактики заболеваний. По рекомендации центра нашему гражданину необходимо находиться на домашнем карантине с ежедневным контролем о состоянии здоровья по телефону, — сообщил официальный представитель.

Он объяснил, что данная рекомендация основана на том, что у него нет никаких признаков заболевания. Ему также отказано в госпитализации.

Посольство будет держать данный вопрос на постоянном контроле. В связи с этим МИД обращается к СМИ - не публиковать непроверенную информацию и не создавать ажиотаж и панику, — подчеркнул Смадияров.

3 марта сообщалось, что у гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус. По информации СМИ казахстанец сдал тест на коронавирус, отлучился в туалет и сбежал. Сотрудница полиции сообщила, что гражданин ранее проживал в городе Гунпо и недавно переехал в Ансонг.

Позже эту новость в пресс-службе внешнеполитического ведомства эту новость опровергли.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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