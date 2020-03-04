Будет ли 9 марта выходным днем в Казахстане

9 марта текущего года казахстанцы будут отдыхать.

Замдиректора департамента госслужбы Агентства по делам государственной службы Думан Абилев разъяснил, будут казахстанцы отдыхать 9 марта в этом году, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Вы знаете, что поручение о том, что если выходной день выпадает на праздничный день, то понедельник должен быть рабочим для госслужащих, было дано только вчера (Президентом). Согласно закону о праздниках, если выходной выпадает на праздничный день, тогда он переносится на следующий рабочий день. Но этот закон распространяется на всех, он не выделяет только госслужащих", - сказал Абилев.

Он отметил, что сейчас в канцелярии премьер-министра идет совещание по выработке единых подходов в этом вопросе.

Я от себя могу сказать, что, возможно, это было сказано для правоохранительных и специальных органов. Может быть, это коснется только отдельных категорий госслужащих, - сказал спикер.

Он отметил, что 9 марта текущего года казахстанцы будут отдыхать.

"Сначала нужно внести изменения в закон о праздниках, чтобы работали госслужащие", - заключил Думан Абилев.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих.

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