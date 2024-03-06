Какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 марта

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – 7, 8 и 9 марта 2024 года.

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

"9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман". РГП "Казгидромет"

В эти дни, как отметили синоптики, столбики термометров днем достигнут отметки:

в западных областях республики 0+8°С,

в северных -4+1°С,

в южных +10+20°С.

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О том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2024 года, можете узнать по ссылке.