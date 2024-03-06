Какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 марта
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – 7, 8 и 9 марта 2024 года.
Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
"9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман".РГП "Казгидромет"
В эти дни, как отметили синоптики, столбики термометров днем достигнут отметки:
- в западных областях республики 0+8°С,
- в северных -4+1°С,
- в южных +10+20°С.
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О том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2024 года, можете узнать по ссылке.
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