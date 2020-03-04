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Полицейские открыли огонь по угонщикам в Костанайской области

Преступник пытался протаранить машину полицейских.

Фото : polisia.kz4 марта 2020, 18:23

Преступники, ограбив предпринимателя на трассе, угнали его автомобиль. Патрульные полицейские задержали угонщиков, применив оружие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Российской Федерации приехал в Костанай по коммерческим делам. Снял крупную сумму денег в городском банке. Когда выходил из здания, за ним уже следили трое мужчин на автомашине "ВАЗ 21099" темного цвета.

На трассе они имитировали ДТП с автомобилем россиянина и, угрожая ножом, забрали его машину. Потерпевший сумел добраться до Костанайского района и заявил о случившемся. Полицейские ввели план "Перехват" на территории Костанайского региона и в приграничных Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Экипажипатрульной службы заметил похищенный автомобиль и машину подозреваемых на трассе в районе Аманкарагай.

На требование остановится преступники не отреагировали. Более того, машины разделились. Водитель, находившийся за рулем авто потерпевшего, не справился с управлением и слетел с трассы в кювет.

Вторая машина продолжила скрываться от сотрудников полиции и была задержана после того, как сотрудники полиции применении оружие. Водитель пытался протаранить машину полицейских. В настоящее время один подозреваемый арестован, двое других установлены, находятся в розыске.


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