Полицейские открыли огонь по угонщикам в Костанайской области

Преступник пытался протаранить машину полицейских.

Преступники, ограбив предпринимателя на трассе, угнали его автомобиль. Патрульные полицейские задержали угонщиков, применив оружие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Российской Федерации приехал в Костанай по коммерческим делам. Снял крупную сумму денег в городском банке. Когда выходил из здания, за ним уже следили трое мужчин на автомашине "ВАЗ 21099" темного цвета.

На трассе они имитировали ДТП с автомобилем россиянина и, угрожая ножом, забрали его машину. Потерпевший сумел добраться до Костанайского района и заявил о случившемся. Полицейские ввели план "Перехват" на территории Костанайского региона и в приграничных Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Экипажипатрульной службы заметил похищенный автомобиль и машину подозреваемых на трассе в районе Аманкарагай.

На требование остановится преступники не отреагировали. Более того, машины разделились. Водитель, находившийся за рулем авто потерпевшего, не справился с управлением и слетел с трассы в кювет.

Вторая машина продолжила скрываться от сотрудников полиции и была задержана после того, как сотрудники полиции применении оружие. Водитель пытался протаранить машину полицейских. В настоящее время один подозреваемый арестован, двое других установлены, находятся в розыске.

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