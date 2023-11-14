Стрельбу по полицейским открыл житель Костанайской области, убегая от погони

Житель Костанайской области, убегая от полицейского преследования, открыл огонь из ружья по сотрудникам и совершил аварию на трассе, сообщает Zakon.kz.

Все произошло недалеко от поселка Приуральск, на трассе Алматы – Екатеринбург вечером 12 ноября. Полицейские заметили на дороге автомобиль УАЗ, который ехал без габаритных огней, что вызвало подозрения у стражей правопорядка и они потребовали водителя остановиться, передает Qostanai media.

Водитель на требования полицейских не отреагировал, при этом мужчина не справился с управлением авто и съехал в кювет, где машина завалилась на бок. Уходя от преследования, он произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону стражей порядка. Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия, прихватив с собой оружие.

"В ходе розыскных мероприятий был установлен и задержан на квартире у своей знакомой 35-летний житель района. Мужчина находился в алкогольном опьянении. В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции". Пресс-служба ДП Костанайской области

У подозреваемого изъяли охотничье ружье, патроны и спиртные напитки. Дело полицейские расследуют по статье 380-1 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В полиции отметили, что ранее мужчину привлекали к адмответственности за невыполнение требований полицейских.

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