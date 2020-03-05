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Леопарда вновь заметили в Мангистау

Удалось сделать такой качественный кадр - Дилдахмет.

Фото : Facebook5 марта 2020, 09:32

В объектив фотоловушки в Мангистау в очередной раз попал леопард, передает zakon.kz.

Об этом на своей станице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Доброе утро, друзья! У нас леопард! Сегодня день прекрасный! В Мангистау леопард! В один из объективов фотоловушек, установленных на территории Устюртского государственного природного резервата, в очередной раз попал леопард. В этот раз нашим специалистам заповедника удалось сделать такой качественный кадр! - написал он.


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